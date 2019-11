''Siena a modo tuo'', Lorenzo Bianciardi e Andrea Sguerri presentano il loro libro ai Fisiocritici

Si parla anche del Museo di Storia Naturale dell’Accademia dei Fisiocritici in “Siena a modo tuo”, una originale guida di Siena scritta da Lorenzo Bianciardi e Andrea Sguerri e illustrata da Sara Rambaldi che sarà presentata il 22 novembre alle ore 18.00 all’Accademia dei Fisiocritici. Dialogano con gli autori il giornalista de "La Nazione" Pino Di Blasio e la guida turistica di Siena Martina Dei. Previsti interventi di visitatori e operatori del Museo Fisiocritico.Il volume, recentemente pubblicato da Morellini Editore con il patrocinio del Comune di Siena, racconta la città toscana attraverso gli occhi di dieci visitatori tipo che, muovendosi alla sua scoperta, tratteggiano altrettanti itinerari, più o meno consueti. E così è l’esploratore il personaggio che nel cercare “I tesori nascosti” si imbatte nel Museo dell’antica Accademia e ne scopre la storia e il ricco patrimonio.Ma per conoscere i molteplici volti di Siena si può scegliere anche se essere romantici o intellettuali, golosi o amanti dell’arte, si può muoversi a falcate veloci come uno sportivo o accompagnare lentamente il religioso nei suoi itinerari sulle orme dei grandi santi senesi, oppure avvicinarsi allo spirito del Palio in punta di zoccolo vivendo un dialogo fuori dagli schemi. “Siena a modo tuo” è la guida ideale per quei viaggiatori che vogliano immedesimarsi in un personaggio e in un percorso sui generis per incontrare la Siena più autentica e originale in luoghi storici e attività commerciali, in una visione dinamica e aggiornata della città da vivere a tutto tondo e durante tutto l’anno.Completano la guida un utile taccuino di bordo, con tutte le informazioni aggiornate per pianificare un viaggio a Siena, e un inserto fotografico a colori con gli scatti di cinque valenti fotografi senesi: Giulia Brogi, Paolo Lazzeroni, Andrea Lensini, Luciano Valentini e Carlo Vigni.Lorenzo Bianciardi, giornalista e reporter televisivo, è dottore di ricerca in Semiotica. Autore del libro Il sapore di un film (Protagon, 2011) e coautore di A cena con Babette (Morellini, 2014), è appassionato di cinema e gusto. Sommelier e globetrotter, ama raccontare i suoi viaggi con la fotografia e i documentari video.Andrea Sguerri, insegnante di lettere, istruttore di minibasket, appassionato di cinema e teatro, videomaker per diletto. Si diverte quotidianamente a intercettare e raccogliere i più fantasiosi strafalcioni dei propri alunni. Marito di Francesca e babbo di Stefano.In comune Lorenzo e Andrea hanno la passione per la penna che, per la prima volta, usano per raccontare la loro città.