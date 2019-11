''Paesaggi eterni'' di Davide Sgambaro alla galleria SpazioSiena

Le opere si inseriscono nel progetto “Paesaggi contemporanei”

Sabato 30 novembre (ore 18) la galleria SpazioSiena, in via Fontebranda 5, ospiterà il progetto site specific “Paesaggi Eterni” di Davide Sgambaro. Le opere, inedite e concepite appositamente per questa occasione, rappresenteranno la restituzione della residenza dell'artista Davide Sgambaro al progetto “Passaggi contemporanei – Exploring new edges” ideato dall’associazione culturale Altana in partnership con Asociación Arte Útil, le associazioni Culturing e Fuoricampo, vincitore del bando Patrimoni in movimento indetto dalla Fondazione Monte dei Paschi di Siena.Gli interventi di Sgambaro si inseriranno all’interno della mostra "La città di scambio", attualmente in corso a Spaziosiena. Il tema è legato alla tendenza degli ultimi anni a rivalutare e considerare vitale il tessuto urbano delle periferie, e in questa direzione vanno le opere di Sgambaro, che intendono indagare questi luoghi, al tempo stesso paesaggi e passaggi del contemporaneo, parte di un un limbo culturale all’interno della realtà senese.La residenza dell'artista è stata preceduta da un focus group che ha fornito, grazie al contributo dei partecipanti delle periferie cittadine e di alcuni imprenditori del territorio, una visione delle dinamiche culturali e sociali di questi luoghi. Sempre all'interno del progetto, in sintonia con le ricerche condotte dall’artista, è stato effettuato un workshop dedicato ai giovani studenti del Liceo Artistico Statale Duccio di Buoninsegna di Siena, coordinato da Alessandra Saviotti membro del partner internazionale, Asociación Arte Útil.Paesaggi Eterni e la mostra La città di scambio saranno entrambi visitabili fino al 12 gennaio 2020 dal martedì al sabato, dalle ore 16 alle 20. Il progetto è stato realizzato con il sostegno della Fondazione Monte dei Paschi di Siena.Davide Sgambaro (Cittadella, 1989), vive e lavora tra Milano e Torino. Tra le principali mostre, residenze e riconoscimenti ricordiamo: L’abbaglio, mostra collettiva, Société Interludio, Torino (2019); Diari tra diari, mostra collettiva, Fondazione Spinola Banna per l'Arte e Gam Torino, Torino (2019); White and black stripes and a red nose (The game, Let's talk, A movie), mostra personale, Almanac Inn, Torino (2019) ; Be the difference...with art!, premio Rotary Club Asolo e Pedemontana, Bassano del Grappa (2019); Il disegno politico italiano, Galleria A+A, Venezia (2019); Q-Rated, La Quadriennale di Roma, Castello di Rivoli (2018); Una cosa divertente che non farò mai più, mostra personale, Rita Urso Artopia Gallery, Milano (2018); Love me tender, Stonefly Art Prize, Fabbrica del Vapore, Milano (2018); Combat Prize, primo premio sezione scultura e installazione, Museo Giovanni Fattori, Livorno (2017); Premio Francesco Fabbri, menzione speciale della giuria, Fondazione Fabbri, Pieve di Soligo (2016); 100ma collettiva giovani artisti Fondazione Bevilacqua La Masa, Venezia (2016); Le projet de l'étoile, mostra personale La Non-Maison Foundation, Aix-en-Provence (FR), (2016); Atelier Bevilacqua La Masa, residenza e mostra collettiva, Venezia (2015-2016); Fondazione Spinola Banna per l'Arte, residenza a cura di Guido Costa e Gail Cochrane (2015); A Symphony of Hunger Digesting Fluxus in Four Movements.