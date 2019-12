Sabato 7 dicembre osservazione pubblica del cielo alla stazione astronomica di Siena

La sera del 7 dicembre si terrà il consueto appuntamento del primo sabato del mese con l'Unione Astrofili Senesi" alla specola "Palmiero Capannoli" di Siena.L’appuntamento per il pubblico è alle ore 21:30 presso Porta Laterina a Siena da dove sarà raggiunta a piedi la specola per osservare il cielo astronomico del periodo che vede la fine della stagione autunnale e l'inizio di quella invernale. Sarà possibile la Luna oltre la fase di primo quarto, la nebulosa di Orione e tanti altri oggetti tipici del periodo.La serata è gratuita ma a prenotazione obbligatoria tramite il nostro sito www.astrofilisenesi.it oppure telefonando al 3388861549 (Davide). Si raccomanda la puntualità e si consiglia un abbigliamento adatto per stare all'aperto nelle ore notturne. Serata non effettuata in caso di maltempo.