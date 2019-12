''Da Natalia Goncharova ad Andrej Tarkovskij: l'altra avanguardia e il cinema'', tavola rotonda all'Università per Stranieri

In occasione della mostra in corso a Palazzo Strozzi (Firenze) sull'artista russa Natalia Goncharova, lunedì 9 dicembre alle ore 16.15, presso l'aula magna dell'Università per Stranieri di Siena, si terrà una tavola rotonda dal titolo "Da Natalia Goncharova ad Andrej Tarkovskij: l'altra avanguardia e il cinema".Dopo il saluto del Rettore Pietro Cataldi, Ludovica Sebregondi, curatrice dell’esposizione, illustrerà alcune opere presentate in mostra.A seguire, interverranno Caterina Toschi sul tema della “riduzione” nella ricerca avanguardista tra Europa e Russia nei primi due decenni del Novecento e Giulia Marcucci sul rapporto fra arte e potere, ragionando sulla metafora delle icone in Andreji Rublov di Andrej Tarkovskij.