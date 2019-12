''Indimenticabile. I 33 giorni di papa Luciani'', Antonio Preziosi presenta il suo libro a Siena

Si terrà venerdì 6 ottobre alle 17,30 presso il Palazzo Arcivescovile di Siena, in Piazza Duomo, la presentazione del libro di Antonio Preziosi ''Indimenticabile. I 33 giorni di papa Luciani'' edito da Cantagalli e Rai Libri. Relatore il professor Massimo Bianchi dell'Università di Siena, moderatore padre Alfredo Scarigli, priore del convento di San Domenico a Siena. Alla presenza dell'autore, direttore di Rai Parlamento, porterà i suoi saluti l'arcivescovo di Siena, Colle Val d’Elsa, Montalcino, monsignor Augusto Paolo Lojudice.Giovanni Paolo I morì di morte improvvisa, espressione con la quale in medicina legale si intende sempre la “morte naturale”. Lo scrive con inequivocabile chiarezza il cardinale segretario di Stato Pietro Parolin nella prefazione del libro “Indimenticabile”, scritto dal giornalista Rai Antonio Preziosi, pubblicato da Cantagalli e da Rai Libri.Nei dieci capitoli del volume, l’Autore ricostruisce con semplicità e rigore giornalistico la portata innovativa del pontificato di Albino Luciani, salito al soglio di Pietro con il nome di Giovanni Paolo I. Si raccontano i gesti, i discorsi, le premonizioni, i segni che annunciarono e poi costituirono un pontificato destinato – pur nella incredibile brevità dei suoi 33 giorni – ad aprire una fase nuova nella vita della Chiesa, i cui semi germoglieranno con San Giovanni Paolo II, Benedetto XVI e soprattutto con papa Francesco.Il Papa che introdusse per primo il doppio nome, che rinunciò al plurale maiestatico, che fece della “umiltà” la cifra più significativa del suo agire, che colpì gli uomini e le donne di tutto il mondo con il suo straordinario sorriso, viene raccontato con chiarezza e completezza, rivelando anche aspetti talora inediti o poco conosciuti dei 33 giorni di un pontificato che viene ricordato da tutti e che venne vissuto da Albino Luciani con straordinaria intensità in tutto il mondo: “Non buttò via nemmeno un minuto – scrive Antonio Preziosi – e questo rende il suo pontificato ancorchè breve, veramente indimenticabile”.Viene naturalmente ricostruita anche la vicenda della morte di Luciani, alla luce della ricerca storico-critica condotta nell’arco di dieci anni dalla causa di canonizzazione i cui esiti sono stati pubblicati dalla vicepostulatrice Stefania Falasca. “Il giallo non c’è, non c’è mai stato e non ha ragione di esistere” dice il cardinal Angelo Becciu, prefetto per la congregazione per la causa dei santi, nell’intervista di Preziosi che – insieme alla prefazione del cardinal Parolin – arricchisce il libro.Nel novembre del 2017 papa Francesco ha autorizzato il decreto sulle virtù eroiche di Giovanni Paolo I: un passaggio importantissimo nel cammino verso la beatificazione di Albino Luciani.