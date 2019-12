''Siena di stelle e di stagioni'', nuovo appuntamento all'Accademia dei Fisiocritici di Siena

Cosa ci riserva il cielo di Siena nell'inverno imminente? Di questo si parlerà all’Accademia dei Fisiocritici nel nuovo appuntamento del ciclo “Siena di stelle e di stagioni” lunedì 9 dicembre alle ore 17 con i fisiocritici Alessandro Marchini, dell’Osservatorio Astronomico dell’Università di Siena, e Vincenzo Millucci, già docente di fisica dell’ateneo senese.



Grazie al collegamento in remoto con il telescopio dell'Università di Siena, dall’aula magna dell’Accademia sarà possibile scattare foto alla Luna mentre con simulazioni e immagini si scopriranno stelle e pianeti nel cielo di Siena e le meraviglie che ci aspettano nei prossimi mesi come ad esempio la “danza” di Venere.



Nello stesso pomeriggio alle 17.40 è previsto il passaggio della Stazione Spaziale Internazionale con a bordo l’astronauta italiano Luca Parmitano: la Stazione sarà visibile nel cielo sopra l’Accademia senese e apparirà come un astro molto luminoso a Nord-Ovest che in pochi minuti attraverserà il cielo verso Sud-Est.