Cantiere_Comune #2, open day al Santa Maria della Scala del progetto artistico

Appuntamento sabato 14 dicembre al Santa Maria della Scala per l’open day di Cantiere_Comune #2, il ricco e variegato progetto ideato dal Museo d’arte per bambini, curato e coordinato da Michelina Simona Eremita.Un invito alla cittadinanza a scoprire il progetto, risultato tra i vincitori del bando regionale Toscanaincontemporanea2019, che unisce e consolida la relazione tra più realtà del territorio senese, sotto il coordinamento del Comune: il Museo e Orto Botanico dell’Ateneo senese, la scuola elementare Giovanni Pascoli e la scuola dell’infanzia comunale Raggio di Sole, il Circolo Culturale de I Battilana della contrada della Torre, l’Accademia del Fumetto di Siena, l’Archivio Andrea Marescalchi di Firenze e la Galleria Olfattiva dei Profumi Tonatto di Roma/Torino.Durante l’open day al Museo per Bambini, in programma dalle 12 alle 18, gli educatori del Museo saranno a disposizione degli intervenuti per conoscere da vicino le opere con degli approfondimenti pratici.