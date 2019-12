Alla Sinagoga di Siena la presentazione di ''Ebraico'', testo di approfondimento sulla cultura e il linguaggio di Sarah Kaminski e Maria Teresa Milano

Sarah Kaminski presenterà il libro in dialogo con Luisa Basevi con le musiche eseguite dal vivo dalla violoncellista Giulia Jovane

Un testo utile a chi si avvicina all'ebraico per interessi linguistici, ma soprattutto culturali: storici, letterari, religiosi e spirituali, che porta i lettori lungo un itinerario geografico di spazi creati dai testi e di luoghi reali che dialogano con la cultura, lo spirito e il cuore dell'uomo. Ebraico scritto da Sarah Kaminski e Maria Teresa Milano, sarà presentato domenica 15 dicembre, alle 16, nell’appuntamento promosso da CoopCulture nel matroneo della Sinagoga di Siena con la collaborazione della Comunità ebraica di Firenze, sezione di Siena, associazione culturale Nodedim e Fondazione Musei Senesi. Ingresso libero.Una conversazione a più voci in cui una delle autrici, Sarah Kaminski, si confronterà con Luisa Basevi, docente di lingua ebraica e presidente dell’associazione culturale Nodedim; ad accompagnare il controcanto le musiche eseguite dal vivo dalla violoncellista Giulia Jovane.Frutto di una lunga esperienza nel campo dell’insegnamento delle due autrici in università, facoltà teologica, comunità ebraica e istituzioni culturali, il volume dopo un capitolo di taglio storico sulla formazione della lingua ebraica moderna conduce il lettore sulle tracce di una mappa interiore fra Gerusalemme e il deserto, a Beer Sheva, sui monti della Bibbia ebraica e cristiana, a Safed, Yafo-Tel Aviv. In Ebraico un percorso ricco di suggestioni che si snoda fra testi in lingua originale di epoche e stili diversi (accompagnati da traduzioni in italiano), affiancati da commenti e riquadri critici, invita il lettore a riflettere su temi delicati e complessi, il rapporto tra Bibbia e testimonianze archeologiche, ebraismo e cristianesimo, la fondazione e costruzione di Israele come stato, contenitore culturale e generatore di nuove culture. Ebraico, è stato pubblicato nel 2018 da EDB nella collana Fondamenta.Sarah Kaminski è docente di Letteratura e lingua ebraica moderna all'Università di Torino. Ha tradotto autori come David Grossman, Amos Oz, Shifra Horn e Aharon Appelfeld; ha ideato e coordinato progetti culturali e artistici su l'ebraismo in collaborazione con istituzioni e festival nazionali, cura la rubrica di poesia israeliana «Shir Shishi» per Pagine Ebraiche.Luisa Basevi, ideatrice e presidente dell'Associazione culturale Nodedim, è insegnante di lingua ebraica, referente della Certificazione di Lingua - progetto realizzato con la Rothberg International School - Hebrew University.