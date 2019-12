''SardinART'', a Poggibonsi la collettiva degli Estrosi ''A cavallo dell’anno''

Oltre cinquanta artisti in mostra all'Accabì, provenienti da Italia ed Europa

E’ tempo della collettiva “A cavallo dell’anno” dell’associazione degli artisti Estrosi. “Il consueto appuntamento che si rinnova in questo periodo dell’anno, sempre con grande entusiasmo ed energia – dice l’assessore alla Cultura Nicola Berti – Grazie agli Estrosi che ogni anno portano nelle sale espositive dell’Accabì i lavori di tanti artisti locali e internazionali in un percorso che abbiamo avviato e portato avanti negli anni”. Questa edizione della mostra “A cavallo dell’anno” porta il titolo “sardinART”. “Un titolo che vuole essere un riferimento alla libera espressione della propria arte – spiegano gli Estrosi - Abbiamo raccolto le opere di circa cinquanta artisti provenienti da tutta Italia e dall'Europa centrale. Ogni artista ha presentato la massima espressione della propria libertà creativa. L'arte unisce e non si presta a fini non assimilabili a visioni culturali e questo è il nostro progetto culturale, promuovere libertà e creatività attraverso colori e forme che inneggiano solo alla bellezza e alla ricerca artistica”.La mostra, già aperta, sarà inaugurata ufficialmente sabato 21 dicembre alle 17,30, con presentazione a cura di Federica Casprini. Questi gli artisti in mostra: Silvio Amato, Giuseppe Calonaci, Stefano Sardelli, Alessandro Grazi , Renato Ferretti, Stefano Socci, Elena Conti, Turi Alescio, Maria Vittorini, Gianna Bucelli, Fiorenza Orseoli, Maura Mattiolo, Emanuela de Franceschi, Sonia Giomarelli, Cristian Bergantin, Gabriele Neuert, Sanela Jusuframiç Lopcalija, Rocco Schifano, Luca Terrosi, Valter Viani, Massimo Stecchi, Augusto Filippeschi, Elena Maggiulli, Jasmine Bianchini, Luciano Valensin, Doriano Ghidotti, Daniele Righi Ricco, Katia Bassi, Vittorio Fontani, Monica Peltrera, Cesare Baglioni, Sylvia Bulfoni, Beatrice Pulcinelli, Marcella Ancilli, Carol Marano, Antonio Faccioli, Giobbe Covatta, Fabio Barbetti, Fabio Calvetti, Alain Bonnefoit, Samanta Casagli, Fabio Mazzieri, Pablo Eucharren, Inge Rasmussen, Andrea Rauch, Enzo Gambelli, Susanna Deiana.“SardinArt” sarà aperta fino al 10 gennaio con il seguente orario: il mercoledì, giovedì e venerdì dalle 17 alle 19,30, il sabato dalle 10 alle 12,30.