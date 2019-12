''La Via Lattea invernale'', serata aperta al pubblico all'osservatorio astronomico di Montarrenti

Come ogni secondo e quarto venerdì del mese, la sera del 27 dicembre alle ore 21.30 l’Osservatorio Astronomico Provinciale di Montarrenti (Sovicille) sarà aperto al pubblico per una serata osservativa, l'ultima del 2019.Al centro dell'attenzione sarà la Via Lattea invernale con le costellazioni del periodo in essa contenute (Auriga, Toro, Gemelli e Orione) ricche di numerosi oggetti del profondo cielo da osservare. In particolare sarà possibile apprezzare la diminuzione di luce della stella Betelgeuse, la supergigante rossa di Orione, che proprio in questi giorni fa registrare un evidente calo di luminosità.La serata è gratuita ma a prenotazione obbligatoria, da effettuare tramite il sito www.astrofilisenesi.it o inviando un messaggio WhatsApp al 3472874176 (Patrizio) oppure un sms al 3482650891 (Giorgio). Osservazione non effettuata in caso di maltempo.Si consiglia un abbigliamento adatto per stare all'aperto nelle ore notturne e si raccomanda la puntualità.