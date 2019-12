Primo quarto di Luna e Orione, osservazione del cielo a Siena

La sera del 4 gennaio si terrà il consueto appuntamento del primo sabato del mese alla specola "Palmiero Capannoli" di Siena, che coincide col il primo appuntamento del nuovo anno con l'Unione Astrofili Senesi.

Il ritrovo per il pubblico è alle ore 21.30 presso Porta Laterina a Siena da dove sarà raggiunta a piedi la Specola per osservare il cielo invernale e gli oggetti tipici di questo periodo: la Luna, da pochissimo oltre la fase di primo quarto; la costellazione di Orione, con l'omonima nebulosa, fucina di stelle in formazione; ammassi aperti e stelle doppie.La serata è gratuita ma a prenotazione obbligatoria tramite il sito www.astrofilisenesi.it oppure telefonando al 3388861549 (Davide). Si raccomanda la puntualità e si consiglia un abbigliamento adatto per stare all'aperto nelle ore notturne. Nell'occasione sarà anche possibile iscriversi all'associazione per l'anno 2020 e vivere così da vicino la passione per cielo. Serata non effettuata in caso di maltempo.