Visite tramite avatar teleguidato al Santa Maria della Scala

Giovedì 9 gennaio alle ore 11,30, nella sala Sant'Ansano del Complesso Museale Santa Maria della Scala di Siena (piazza del Duomo, 1) si terrà la conferenza stampa per la presentazione del progetto, realizzato dal Comune di Siena e dalla società Liquidweb, con il contributo di UBI Banca: "BrainControl Avatar",

un servizio di accesso agli spazi espositivi dedicato alle persone con difficoltà motorie, che potranno così ammirare da remoto i prestigiosi ambienti museali e le importanti collezioni attraverso un avatar robotico.Collegandosi da remoto a BrainControl Avatar sarà, infatti, possibile pilotare il proprio alter ego robotico per muoversi all’interno degli spazi in modo del tutto autonomo, osservare gli oggetti in maniera ravvicinata e interagire con il pubblico e le guide presenti nel museo.Un progetto che pone il Complesso Museale Santa Maria della Scala all'avanguardia nel campo dell’innovazione tecnologica e dell'inclusione sociale. Dopo la conferenza stampa della mattina, sempre il 9 alle ore 18 il progetto sarà presentato anche al pubblico attraverso l’esperienza delle prime tele-visite già prenotate.Per fare richiesta di una visita da remoto è necessario registrarsi alla pagina web www.braincontrol.com/siena-museo-santa-maria-della-scala/