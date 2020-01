''La Luna piena di gennaio'', serata aperta al pubblico all'osservatorio astronomico di Montarrenti

Come ogni secondo e quarto venerdì del mese, la sera del 10 gennaio alle ore 21.30 l’Osservatorio Astronomico Provinciale di Montarrenti (Sovicille) sarà aperto ai soci e al pubblico per una serata osservativa dedicata al cielo invernale e soprattutto alla Luna nella fase di Piena (e prossima alla fase terminale dell'eclisse parziale di penombra).Non mancherà come sempre una guida al riconoscimento delle costellazioni ed uno sguardo agli oggetti tipici del periodo, come la costellazione di Orione, la brillante stella Sirio, ammassi stellari ed altro ancora.La serata è gratuita ma a prenotazione obbligatoria tramite il sito www.astrofilisenesi.it o inviando un messaggio WhatsApp al 3472874176 (Patrizio) oppure un sms al 3482650891 (Giorgio). Osservazione non effettuata in caso di maltempo.Si consiglia un abbigliamento adatto per stare all'aperto nelle ore notturne e si raccomanda la puntualità.