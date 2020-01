''Il Duomo dei Senesi'', il cartellone degli eventi nella Cattedrale di Siena

Nell’ambito de ''L’altRa stagione – Arte e paesaggio nella Toscana del sud'', progetto di sviluppo del territorio alternativo al periodo dei grandi flussi, attraverso un più intimo e raccolto senso di bellezza, il Consiglio di Amministrazione dell’Opera della Metropolitana di Siena, in collaborazione con Opera – Civita, promuove “Il Duomo dei Senesi”, un cartellone di eventi che intende offrire ai cittadini momenti di approfondimento culturale fatti di incontri, visite guidate, conferenze su temi che gravitano attorno al magnifico complesso monumentale della Cattedrale.Domenica 12 gennaio alle ore 16:00, il primo appuntamento con IL SALONCINO, UN TE’ ALL’OPERA eccezionalmente presso Palazzo Arcivescovile e con la conferenza dal titolo: ‘OPA da secoli al servizio della Città – Sviluppo sostenibile: un esempio secolare’. Interverranno il rettore dell’Opera della Metropolitana Guido Pratesi, il vice-rettore Giuseppe Acampa e il consigliere Edoardo Milesi che illustreranno il programma di gestione, le azioni e i progetti messi in cantiere dal nuovo Consiglio di Amministrazione della Fabbriceria senese per i prossimi anni. A seguire, come consuetudine, degustazione di pregiati tè da tutto il mondo.Il giorno precedente, sabato 11 gennaio, alle ore 10:30, prenderà il via RISVEGLI D’ARTE – IL PAVIMENTO D’INVERNO. Dopo una piccola colazione di benvenuto, presso il Museo dell’Opera, introdotto da letture dai testi apocrifi di Paola Lambardi, Raffaele Argenziano presenterà la lezione guidata: La Strage degli Innocenti dalla Cripta al Pulpito alla tarsia di Matteo di Giovanni.Sempre sabato 11 gennaio, alle ore 15:00, con Gli animali del duomo di Siena hanno qualcosa da insegnare: decifrare i simboli della Cattedrale, continuerà OPA KIDS – PERCORSI DIDATTICI NEL COMPLESSO DEL DUOMO DI SIENA, visita guidata rivolta ai bambini di età compresa tra i 6 ed i 12 anni.I tre eventi sono a numero chiuso, si raccomanda la prenotazione a 0577/286300 o scrivere una mail, entro venerdì 10 gennaio, a opasiena@operalaboratori.com