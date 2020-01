Parte da Siena il viaggio de ''Il Pegaso e il Leone'' di Simone Bezzini

Venerdì 24 gennaio, alle ore 17.45 a Palazzo Patrizi, anche il presidente Rossi alla prima presentazione pubblica del libro del consigliere regionale

Parte da Siena il viaggio de “Il Pegaso e il Leone”, il libro di Simone Bezzini. Fresco di stampa, sarà presentato per la prima volta venerdì 24 gennaio, alle ore 17.45, a Palazzo Patrizi. Un’anteprima assoluta, che vedrà dialogare con l’autore il presidente della Regione Toscana Enrico Rossi, che ha firmato la prefazione. Sarà Pino Di Blasio, caporedattore de La Nazione Siena, a presentare la serata, aperta a tutta la cittadinanza. Il libro, pubblicato da Betti Editrice, vede anche la postfazione di Eugenio Giani, presidente del Consiglio Regionale e candidato del centrosinistra al voto in primavera, una nota introduttiva di Roberto Barzanti e le illustrazioni di Duccio Santini.Inizia quindi all’ombra della Torre del Mangia il viaggio di questa inedita coppia, formata dal Pegaso (simbolo della Regione Toscana) e del Leone (stemma della provincia di Siena). Sono loro infatti i due protagonisti di questo “Viaggio tra Siena e la Toscana”, un originale libro-mosaico che raccoglie storie collettive, fatti salienti e riflessioni personali con cui l’autore guida il lettore in un viaggio di scoperta unico nel suo genere.Abbracciando luoghi, persone e periodi diversi, Simone Bezzini va oltre il classico rendiconto di mandato per raccontare un territorio complesso e variegato e un impegno politico e civile che affonda le radici lontano nel tempo, non senza indicare alcune traiettorie per il futuro. Ai temi amministrativi e all’impegno in consiglio regionale si aggiungono aneddoti, ricordi e spunti critici sul nostro tempo. Dalla vittoria nel 2015 alle imminenti elezioni regionali, Bezzini ripercorre le principali novità introdotte in questa legislatura, affrontando anche i passaggi più spinosi. Muovendosi tra ruolo istituzionale, attività politica e sfera privata, il consigliere regionale offre una panoramica ampia, intrigante e inedita delle terre di Siena.