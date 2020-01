''Il professor Ugo Popolizio'', Raffaele Ascheri presenta il suo libro a Siena

Appuntamento per venerdì 24 gennaio, alla libreria Mondadori in via dei Montanini, con Raffaele Ascheri, presidente della biblioteca comunale di Siena e il suo libro “Il professor Ugo Popolizio” (Effigi). Con l'autore dialogheranno Sabrina Pirri, Enzo Martinelli e Mario Papalini.



Le tragicomiche vicende di un docente come tanti, in una scuola media come tante, alle prese con le ordinarie frustrazioni della ordinarietà scolastica. Ad un certo punto, il professor Ugo Popolizio cerca di redimersi, in un sussulto di dignità, dalla sua quotidianità professionale (e familiare), dominata dallo squallore: ci riuscirà? Un romanzo che,attraverso il registro ironico, con qualche punta di cinico sarcasmo, fa emergere lo stato della scuola di oggi.