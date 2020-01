''Il cielo di febbraio'', sabato 1 febbraio osservazione pubblica alla stazione astronomica di Siena

La sera del 1° febbraio si terrà il consueto appuntamento del primo sabato del mese con l'Unione Astrofili Senesi.In caso di cielo sereno l’appuntamento è alle ore 21:30 presso Porta Laterina a Siena da dove sarà raggiunta a piedi la Specola "Palmiero Capannoli" per una serata osservativa dedicata al cielo invernale. Osserveremo gli oggetti tipici delle costellazioni di questo periodo (Orione, Toro e Gemelli) ma anche di quelle primaverili (Cancro e Leone) che si stanno lentamente affacciando nel cielo. Sarà possibile anche l'osservazione della Luna, quasi nella fase di primo quarto.La serata è gratuita ma con prenotazione obbligatoria tramite il sito www.astrofilisenesi.it o chiamando il 3388861549 (Davide). Si raccomanda la puntualità e si consiglia un abbigliamento adatto per stare all'aperto nelle ore notturne. Nell'occasione sarà anche possibile iscriversi all'associazione per l'anno 2020 e vivere così da vicino la passione per cielo. Serata non effettuata in caso di maltempo.