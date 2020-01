In Pinacoteca la seconda di ''Scoprilarte'' con un percorso 'bestiale' per piccoli scopritori

Il 2 febbraio seconda occasione per sfamare la curiosità, prima che l’appetito

Tema del giorno “lo zoo del Medioevo”: a caccia di mostri tra i capolavori



Che ci fa un drago nella Pala di Staggia? Perché sputafuoco e altri mitici animali pullulano nei capolavori dell’arte senese? Saranno questi gli interrogativi di partenza per il secondo appuntamento di Scoprilarte, la serie di tre itinerari che accompagnano i bambini senesi al pranzo della domenica con un “pieno” di arte, storia e divertimento.



Dopo il divertente esordio tra “simboli e segreti”, due settimane fa, le guide turistiche Federagit Confesercenti Siena preparano per domenica 2 febbraio un percorso bestiale, nel senso buono del termine. “Lo zoo del Medioevo” è il titolo della nuova tappa che si snoderà all’interno della Pinacoteca nazionale di Siena. E’ qui, infatti che sono conservati svariati dipinti contenenti Leoni, draghi, pipistrelli, ma anche maialini e molti altri esempi di fauna più o meno autoctona. E siccome in pittura quasi niente è disegnato a caso, ai piccoli scopritori d’arte toccherà scoprire i motivi e i significati di queste raffigurazioni. Per farlo saranno dotati di blocco da disegno, matite e delle ‘dritte” che le guide-accompagnatrici sapranno fornire loro, passo dopo passo.



COME PARTECIPARE A SCOPRILARTE. Il ritrovo per domenica 2 febbraio è per le ore 11 in via San Pietro 29: da qui partirà il e percorso interno, al coperto. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il 3348418736 o scrivere a federagitsiena@libero.it. Domenica 9 febbraio, sempre in Pinacoteca, sarà volta del secondo percorso 2020 di Turisti per casa, dedicato in modo più diretto agli adulti.