''Lost in New Orleans'', il primo Aperitivo in danza del 2020

È dedicato al contrasto razziale il primo degli “Aperitivi in danza” del 2020 organizzato da Motus al Centro Internazionale d’Arte di Siena, che inizia con il vernissage fotografico “Lost in New Orleans” dell’artista fiorentina Valentina Bucca.La mostra, che si inaugura giovedì 30 gennaio alle 20.30, propone una serie di scatti in bianco e nero che raccontano le strade, gli eccessi, le stravaganze della città di New Orleans, storicamente considerata il fulcro di una multirazzialità stimolante e fascinosa, ma, allo stesso tempo, non priva di contraddizioni e contrasti.L’autrice, Valentina Bucca, classe 1988, è impegnata in ambito artistico soprattutto in fotografie di viaggio. Scopre la sua passione per la fotografia nel 2006, ritenendola mezzo di una comunicazione tanto silenziosa quanto potente e, successivamente, nel 2013, si diploma all’accademia internazionale di fotografia TheDarkroom. “Lost in New Orleans” che è la sua prima mostra nel 2020, resterà aperta al pubblico fino al 18 Febbraio.Nella seconda parte, la Compagnia Motus presenterà la performance “Black and White”, in tema con lo spirito della serata, dedicata appunto alle differenze, e organizzata con la partecipazione di giovani del progetto “YOUTH 4E-QUALITY”. Il progetto ha come obiettivo quello di divulgare con occhio critico le problematiche inerenti ai temi della discriminazione, dell’antirazzismo e dell’antisemitismo, tramite la realizzazione di momenti di socializzazione e riflessione aperti alla cittadinanza. L’ Aperitivo in danza di giovedì 30 gennaio segna la prima tappa degli eventi organizzati nell’ambito del progetto che vede protagonisti giovani di varia provenienza che hanno l'opportunità di mettersi in gioco in prima persona per proporre, gestire e sviluppare insieme ai tutor una serie di attività culturali.“YOUTH 4E-QUALITY” è un progetto di Motus in collaborazione con Didee Associazione Culturale, Carrettera Central, Università per Stranieri di Siena, Arci Servizio Civile Siena, Siena Foto Club, Unicoop Firenze - Sezione Soci di Siena, realizzato a valere sul bando “Giovani protagonisti per le comunità locali 2019” del Cesvot, finanziato con il contributo di Regione Toscana- Giovanisì, in accordo con il Dipartimento della Gioventù e del servizio Civile Nazionale, con la partecipazione al finanziamento della Fondazione Monte dei Paschi di SienaCome consuetudine, nel corso di “Aperitivi in Danza” sarà offerto un ricco buffet per lasciare al pubblico l’opportunità di incontrare gli artisti in un’atmosfera convivale.Il costo del biglietto è di 10 euro (ridotto 8 euro) ed è consigliata la prenotazione.Per maggiori informazioni e prenotazioni è possibile inviare una e-mail all’indirizzo info@motusdanza.it o telefonare allo 0577 – 286980.