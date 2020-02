All'Archivio di Stato di Siena incontro su Palio, Contrade e potere politico

Mercoledì 5 febbraio, ore 16,00, “Palio, contrade e potere politico: equilibri, intromissioni, contiguità"

Partendo dal libro di Duccio Balestracci “Il Palio di Siena. Una festa italiana”, l’autore e Raffaele Ascheri parleranno della storia del Palio e delle Contrade di Siena, una storia senese e italiana al tempo stesso, in un incontro introdotto da Cinzia Cardinali, direttrice dell’Archivio di Stato.“E adesso, sul tavolo della discussione, va quella che possiamo definire l’"altra" storia del Palio e delle Contrade di Siena; quella che non è fatta di sventolìo di bandiere, rulli di tamburo, emozioni e passioni per i tre palpitanti giri di corsa dei cavalli, ma del confronto (a volte difficile, non di rado ruvido, sempre delicatissimo) con chi ha detenuto nei secoli, il potere politico - spiega Duccio Balestracci -. In quelli più risalenti che vedevano come interlocutori i regnanti di turno (più o meno intenzionati a fare del Palio e delle Contrade soggetti della costruzione del consenso); nel periodo post unitario quando il Palio si dovette difendere dall’antipatia e dalla diffidenza da parte del potere locale; sotto il regime fascista quando la festa senese finì nel vortice di un progetto nazionale di costruzione di un’estetica di regime, nel quale si intendeva incasellarla. La festa - lo sappiamo - è la prosecuzione della politica con altri mezzi, e questo ha dato vita, anche a Siena, all’aspetto meno giocoso, meno emozionale, un po' scomodo, a volte rimosso della sua storia: quello dell'incontro/scontro, dell'abbraccio/rifiuto con il potere politico.”Ingresso libero fino ad esaurimento del numero di posti.