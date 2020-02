Aperte le iscrizioni ai corsi di perfezionamento estivi dellâ€™Accademia Chigiana di Siena

Sono aperte le iscrizioni ai leggendari corsi estivi di alto perfezionamento musicale dell’Accademia Chigiana di Siena, sotto la direzione artistica di Nicola Sani, che si terranno a partire dal 6 luglio al 29 agosto 2020, nella storica sede dell’Accademia Chigiana, Palazzo Chigi Saracini, a Siena.L’offerta didattica della Summer Academy Chigiana è costituita da 18 masterclass e da 6 seminari dedicati ai principali strumenti solisti, alla direzione d’orchestra, al canto, alla direzione di coro e alla composizione, affidate come da tradizione a un corpo docente d’eccezione, che comprende alcuni tra principali protagonisti della scena concertistica mondiale: Daniele Gatti, con Luciano Acocella quale co-docente, si riconferma per il quinto anno consecutivo alla testa del corso di Direzione d’orchestra, Lilya Zilberstein, titolare del corso di Pianoforte, Boris Belkin e Salvatore Accardo propongono due corsi dedicati al Violino, Antonio Meneses e David Geringas tengono le cattedre di Violoncello, mentre Bruno Giuranna la classe di Viola e musica da camera. Salvatore Sciarrino si conferma titolare del corso di Composizione. Due nuovi docenti sono quest’anno Christophe Desjardins per la classe di viola e Giovanni Puddu per quella di Chitarra e nuova musica per chitarra.I 6 seminari sono dedicati a un tema specifico: tra quelli strumentali, il seminario di Eliot Fisk è dedicato al repertorio chitarristico attraverso cinque secoli, e quello di Christian Schmitt dedicato al repertorio oboistico da Couperin a Luciano Berio.I seminari di composizione e creazione musicale sono invece volti all’esplorazione di nuove sonorità e linguaggi coniati nel Novecento: dall’utilizzo delle tecniche compositive in live electronics (con Alvise Vidolin e Nicola Bernardini), a un viaggio esplorando i diversi generi musicali (con David Krakauer), all’improvvisazione jazzistica (Tabula Rasa, con il pianista Stefano Battaglia) e alla creazione musicale nei contesti artistici multimediali (Morphing music to media, condotto dal violoncellista Ernst Reijseger).L'Accademia Musicale Chigiana di Siena è una delle più prestigiose Istituzioni del panorama musicale del nostro Paese e tra le più rilevanti in ambito internazionale nel settore della formazione e dell'alta specializzazione con una programmazione che spazia dal grande repertorio classico ai nuovi linguaggi del nostro tempo. Tra gli alunni chigiani figurano i principali interpreti musicali della scena mondiale del XX secolo e contemporanea, tra cui Daniel Barenboim, Claudio Abbado, Zubin Mehta, Kirill Petrenko, per nominarne solo alcuni. L'Accademia, inoltre, segue gli allievi nel percorso di avvio alla carriera, chiamando i migliori di loro ad esibirsi nei concerti inseriti nel cartellone principale dell'Accademia o realizzati in collaborazione con le principali istituzioni nazionali ed internazionali.Informazioni per programmi e iscrizioni online: www.chigiana.org