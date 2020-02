Nuove tappe per ''Il Pegaso e il Leone'': il libro di Simone Bezzini giovedì a San Rocco a Pilli, sabato a Radda

“Il Pegaso e Il Leone. Viaggio tra Siena e la Toscana” riparte. Il tour tra le realtà del territorio, protagoniste del libro di Simone Bezzini, riprende domani, giovedì 13 febbraio, da San Rocco a Pilli. L’appuntamento è alle 21.15 nella società Filarmonica (piazza della Repubblica) con la giornalista Giulia Maestrini che dialoga con l’autore.Altra tappa, altro comune, altro appuntamento. Sabato 15, invece, alle 17.45, Il Pegaso e il Leone vi danno appuntamento presso la sede del Partito Democratico di Radda in Chianti, in viale XI Febbraio. In quell’occasione presenterà Gianluca Baldanzi e dialogherà Pier Paolo Mugnaini.