Al Franci un corso per imparare ad ascoltare la musica

Al Franci torna l’edizione 2020 de ‘La discoteca di Babele” il corso di guida all'ascolto curato dal maestro Norberto Capelli. Sei incontri per approfondire, in maniera chiara e semplice, i concetti base dell'ascolto musicale. Il corso, in programma da venerdì 14 febbraio e fino a martedì 17 marzo, permetterà di conoscere tutti i segreti della musica e degli strumenti, attraverso un percorso guidato e interattivo. Gli incontri si svolgeranno, presso la sede del Conservatorio Franci, in piazza Sant’Agostino dalle ore 18.15 alle ore 19.45, a febbraio: venerdì 14 e martedì 18 e 25. Il percorso guidato proseguirà anche a marzo nei giorni di martedì 3,10 e 17. È possibile iscriversi entro giovedì 13 febbraio, inviando il modulo anche via e-mail all'indirizzo franci@franci.comune.siena.it. Il programma del corso. Il primo appuntamento con “La discoteca di Babele” è in programma venerdì 14 febbraio con la serata dedica al compositore Antonín Leopold Dvořák. Martedì 18 febbraio spazio ai due quintetti di Mozart e Dvořák e martedì 25 febbraio protagonista sarà il concerto sulle note di Rachmaninoff. Tre anche gli appuntamenti a marzo: il primo martedì 3 in compagnia del pianista e compositore Vladimir Horowitz, il secondo di martedì 10 marzo con l'ascolto e l'analisi di diverse versioni di capolavori vocali/strumentali per cogliere le particolarità interpretative e l'ultimo appuntamento si terrà martedì 17 marzo con la sintesi storica de la melodie francese.Informazioni utili. Per ulteriori informazioni sulla masterclass, è possibile consultare il sito www.istitutofranci.com oppure seguire la Pagina Facebook, il profilo Twitter e Instagram dell’Istituto Superiore di Studi Musicali Rinaldo Franci.