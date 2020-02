''Augustorie'', alla Biblioteca degli Intronati il decimo capitolo dei volumi fotografici di Augusto Mattioli

Verrà presentato martedì 18 febbraio alle 17,30 nella sala Storica della Biblioteca comunale degli Intronati di Siena (via della Sapienza, 5), il decimo capitolo di “Augustorie”, che chiude il racconto con foto in bianco e nero scattate dal giornalista Augusto Mattioli negli anni. Un viaggio che ripercorre la storia di Siena, dall'inizio degli anni Settanta fino al 1999, tra scatti e immagini, scritti e brevi didascalie in un reportage appassionato e appassionante.L’appuntamento del 18 che rientra negli incontri dei “martedì senesi” sarà l'occasione di fare un bilancio con Mattioli, il giornalista e storico senese Luca Luchini, e il presidente degli Intronati Raffaele Ascheri, di questa avventura editoriale che ha fatto vedere, tra immagini e testimonianze, i cambiamenti della città nel Palio, nella politica, nello sport, nella vita di tutti i giorni. Stimolando la memoria anche su avvenimenti quasi dimenticati.La collana (ed. Il Leccio) raccoglie così più di 30 anni della storia contemporanea e delle emozioni che hanno scandito i momenti più significativi di Siena in una narrazione genuina legata visceralmente alle proprie radici, dove il lettore potrà assaporare l’inconfondibile gusto della tradizione che si muove sulle lastre.