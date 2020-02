''Osa. 8 segreti per ricordarsi di vivere'', a Siena la presentazione del libro di Manuel Vescovi

Osare, crederci, ma soprattutto quel socratico “conosci te stesso”. Questo e molto altro nella presentazione del libro di Manuel Vescovi “Osa. 8 segreti per ricordarsi di vivere”, Porto Seguro editore, che avverrà lunedì 8 marzo alle ore 18, 30 a Siena presso la libreria Mondadori in via dei Montanini 112.Il volume, che sarà presentato nell'occasione dal professor Vinicio Serino, dopo i saluti di indirizzo del sindaco di Siena Luigi De Mossi che ha sposato l'iniziativa culturale volta alla riscoperta dei valori dell'individuale esistenza umana e quella ricerca della gioia di vivere, ripercorre attraverso la scrittura chiara dell'autore, filtrata anche attraverso i suoi ricordi, quel processo di cambiamento e mai di rassegnazione che dovrebbe animare la vita di ciascuno.Nel suo libro l'autore non nasconde l’esigenza di saper ascoltare gli altri senza pregiudizi o preconcetti, ma riafferma anche l'esigenza di ascoltare se stessi e la voglia di osare e buttare il cuore oltre l'ostacolo secondo il principio del “qui ed ora” inseguendo soprattutto quel che ciascuno ama prima ancora di quello che molto più semplicemente conviene.Un'occasione quindi per ascoltare un diverso modo di intendere la vita nella consapevolezza che la stessa non necessariamente dovrà essere ineludibilmente sempre uguale o predestinata... quanto piuttosto nella certezza che essa può sempre cambiare: e, quasi sempre, il cambiamento dipende solo e soltanto da noi stessi.