'Nebulose, ammassi e galassie'', serata aperta al pubblico all'osservatorio astronomico di Montarrenti

Come ogni secondo e quarto venerdì del mese, la sera del 28 febbraio alle ore 21:30 l’Osservatorio Astronomico di Montarrenti (Sovicille) sarà aperto al pubblico per una serata dedicata principalmente agli oggetti del profondo cielo come nebulose, ammassi stellari e galassie presenti nelle costellazioni invernali e in quelle primaverili che iniziano a vedersi sempre di più. La serata inizierà come sempre con una guida al riconoscimento delle costellazioni.La serata è gratuita ma a prenotazione obbligatoria tramite il sito www.astrofilisenesi.it o inviando un messaggio WhatsApp al 3472874176 (Patrizio) oppure un sms al 3482650891 (Giorgio).Nell'occasione sarà anche possibile associarsi agli Astrofili Senesi per l'anno 2020 e vivere così da vicino la passione per il cielo. L'osservazione non sarà effettuata in caso di maltempo. Si consiglia un abbigliamento adatto per stare all'aperto nelle ore notturne e si raccomanda la puntualità.