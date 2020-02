''La spiritualitÃ  nella musica di Bach'', guida all'ascolto a Siena

Un’esperienza musicale e un percorso sonoro tra ascolto e trascendenza

Sabato 28 febbraio, alle ore 17, nell’auditorium della Fondazione Cantonuovo di via Pietro Toselli 11 a Siena, si terrà l’incontro "La spiritualità nella musica di Bach". Si tratta di un ascolto guidato ed esperienziale attraverso la musica del grande compositore tedesco, un percorso sonoro tra ascolto e trascendenza guidato dal musicoterapeuta e artista Fabrizio Tiezzi, da Maria Teresa Palermo, musicoterapeuta e musicista e da Maurizio Tiezzi, counselor analitico transazionale.L’evento, gratuito, propone un’esperienza della musica che non sia circoscritta al canale uditivo ma che possa espandersi, coinvolgendo l’aspetto immaginativo della persona e quello spirituale. Dopo una breve introduzione che tratterà la vita, le opere e il ruolo centrale della spiritualità nella musica di J.S.Bach, sarà proposto un ascolto guidato con l’analisi musicale del brano scelto partendo dall’esegesi del passo biblico cui si ispira per predisporre al successivo ascolto profondo dell’opera.Info su http://www.cantonuovo.it