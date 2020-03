Siena, celebrazioni Federigo Tozzi: rinviata la cerimonia di inaugurazione

In conseguenza del Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri sulle disposizioni per il contenimento del coronavirus

In conseguenza del Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri sulle disposizioni per il contenimento del coronavirus, il Comitato per le celebrazioni del centenario della morte di Federigo Tozzi, in accordo con il Comune di Siena e le istituzioni culturali della città, comunica che sono stati rinviati a data da destinarsi i primi due appuntamenti in programma: la cerimonia di inaugurazione prevista per sabato 21 marzo nella Sala del Mappamondo del Palazzo pubblico di Siena con il dialogo tra Antonio Moresco e il critico Romano Luperini, e la rappresentazione del dramma “Adele o le rose” prevista nel pomeriggio al Teatro dei Rinnovati. Il Comune di Siena e il Comitato chiedono in questa fase uno sforzo di responsabilizzazione ai cittadini. Il Comitato proseguirà la sua attività e comunicherà quanto prima aggiornamenti sul programma.