Premio Italive 2019 assegnato all’iniziativa senese ''Museo e Giardino: scopro e osservo da vicino''

L'iniziativa organizzata da Museo di Storia Naturale dell’Accademia dei Fisiocritici e Museo Botanico dell’Università di Siena

Si è aggiudicato il Premio ITALIVE 2019 nella categoria “Eventi per bambini e ragazzi” il Campus “Museo e Giardino: scopro e osservo da vicino” organizzato la scorsa estate dal Museo di Storia Naturale dell’Accademia dei Fisiocritici insieme all’attiguo Museo Botanico dell’Università di Siena per bambini dai 6 ai 10 anni.“La vostra iniziativa – si legge nel messaggio informativo - ha colpito in pieno la logica del Premio, quella di evidenziare territori italiani che con impegno e passione rivelano la tradizione del "Genius Loci"”: è questa infatti la parola chiave che secondo il regolamento viene valutata nei vari step della selezione come “capacità di estrarre la sintesi dei valori identitari di un territorio e della sua gente (tradizione, cultura e talenti) riuscendo a portali fuori dai propri confini ed affermarli con fantasia e creatività”. La cerimonia di premiazione, prevista a Roma a fine maggio, assegnerà il premio al Sindaco del Comune di Siena e agli organizzatori.Il Premio Italive, patrocinato dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo e dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, è realizzato da Markonet s.r.l. e promosso da Codacons e Comitas con la partecipazione di Autostrade per l'Italia e la collaborazione di Coldiretti. La modalità è quella di informare automobilisti, viaggiatori, turisti su quello che accade nel territorio che attraversano proponendo loro un calendario aggiornato delle migliori iniziative.