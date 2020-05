Il giovane musicista del ''Franci'' Simone Traficante premio speciale nella competizione online di Steven Mead

Lo studente del Conservatorio senese si aggiudica lo special award nel contest online organizzato dalla leggenda inglese dell'euphonium

La musica del Franci non si ferma e vince. Arriva dal web il premio a Simone Traficante, giovane trombettista del Conservatorio Rinaldo Franci di Siena, che si aggiudica il riconoscimento speciale nella competizione online Steven Mead, tra i più famosi ottonisti di tutto il mondo, solista, insegnante e membro delle più importanti brass band inglesi. Simone Traficante, giovane musicista della classe di tromba del Maestro Andrea Dell'Ira, originario di Rapolla, a soli 17 anni ha ottenuto lo special award nella categoria 17-35 anni suonando le prime righe del secondo movimento di Pantomime, un concerto Euphonium scritto da Philip Sparke.“La musica del Franci non si ferma nonostante l’emergenza che siamo vivendo– spiega Antonio Ligios, direttore del Conservatorio Rinaldo Franci – Il riconoscimento internazionale di Simone ci riempie di grande orgoglio e testimonia la qualità del sistema didattico e artistico del Franci. I nostri complimenti vanno al giovane musicista, alla sua famiglia e al Maestro Andrea Dell’Ira per l’impegno e la passione di ogni giorno”."Sono molto felice - commenta Simone Traficante, studente di tromba al Franci- di essermi confrontato con tantissimi altri musicisti internazionali e di aver ottenuto un importante riconoscimento da parte di Steven Mead, che per me è un vero mito. Ringrazio il Conservatorio Franci e il Maestro Andrea Dell'Ira con cui sono cresciuto anche e soprattutto dal punto di vista umano, oltre che professionale".Informazioni utili. Per conoscere il Conservatorio Rinaldo Franci di Siena è possibile consultare il sito www.istitutofranci.com oppure seguire la Pagina Facebook, il profilo Twitter e Instagram dell’Istituto Superiore di Studi Musicali Rinaldo Franci.