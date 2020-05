SpazioMusical si prepara alla primavera-estate 2020, al via le iscrizioni per il campus

SpazioMusical ha riorganizzato la sua didattica al mezzo video e ha elaborato un nuovo metodo facile, utile e divertente per continuare a studiare, o avvicinarsi al musical, anche durante la bella stagione

In questa fase in cui è impossibile portare avanti il lavoro in modo ordinario, SpazioMusical, la realtà formativa della Compagnia Teatro Giovani Torrita, che lavora da 10 anni con il musical per bambini, ragazzi e adulti, ha riadattando la sua didattica al mezzo video elaborando un nuovo metodo facile, utile e divertente per continuare a studiare, o per iniziare ad approcciarsi, l’attività per coloro che non seguono i corsi annuali o non hanno provato mai a “fare musical”.SpazioMusical propone esercizi motori, cantati e recitati, giochi a attività creative, una selezione di canzoni e numeri musicali, scene recitate e ambienti inusuali. Per stimolare la creatività e la fantasia, attraverso il materiale di ogni modulo, l’allievo sviluppa le sue capacità motorie e di coordinazione. Imparare a prestare ascolto al suono, al ritmo e alla melodia, lo studente viene condotto alla conoscenza dello spazio e delle diverse dinamiche in cui può articolarsi l’azione; viene inoltre spronato ad allenare la fantasia e la creatività, a dare forma ad immagini ed emozioni.Martina Bardelli, fondatrice della scuola, ha portato avanti negli anni le iniziative di SpazioMusical, creando un vero e proprio “Spazio” di formazione e aggregazione. Negli anni, attraverso le varie collaborazioni, si è aggiunta al corpo docente Michela Rebua che oggi cura la parte vocale di buona parte dei corsi accademici. Da poco in squadra anche Giulia Silvesti, a cui è affidata la parte di danza e movimento.Il programma prevede due percorsi divisi per età: Spazio-Gioco pensato per i bambini dai 4 ai 7 anni e Spazio-Palco indirizzato ad allievi a partire dagli 8 ai 13 anni. I programmi si suddividono in moduli, ognuno dei quali è diviso in vari step che prevedono esercizi e giochi di esplorazione del movimento, della voce e dello spazio, che guideranno i ragazzi verso la performance, dove ogni allievo potrà riproporre una sua rielaborazione dei personaggi, delle canzoni-coreografie e delle scene, anche attraverso la creazione di scenari e costumi. Il tutto sarà reso ancora più divertente e interessante da contenuti extra che verranno inviati ai ragazzi e dalla nuova mascotte della scuola: Marilù. Le lezioni sono veloci e si basano molto sul gioco, quindi è possibile svolgerle insieme in qualsiasi ritaglio della giornata, basteranno 10 minuti. Il resto del lavoro è anch’esso un gioco, e può essere elaborato dall’allievo in ogni momento della giornata.Per partecipare basta richiedere informazioni a SpazioMusical (tel. 328.4370693 oppure inviare un’email a spaziomusical.sm@gmail.com ) compilare il modulo che verrà inviato dopo la richiesta e procede per l’acquisto del modulo attraverso un Bonifico Bancario Banca Valdichiana Credito Cooperativo di Chiusi e Montepulciano filiale di Torrita di Siena Intestatario: Compagnia Teatro Giovani Torrita IBAN IT 95 L 08489 72060 000000200695 Causale: “SPAZIOMUSICAL CAMPUS 2020 (NOME ALLIEVO)”