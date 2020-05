La fase 2 della Biblioteca degli Intronati e dell'Archivio storico del Comune di Siena

In questo periodo di chiusura, a causa della pandemia generata dal Covid-19, l’istituzione Biblioteca comunale degli Intronati sta mettendo a punto, di concerto con l’Amministrazione comunale di Siena, protocolli condivisi che permetteranno di riaprire in sicurezza e in maniera graduale biblioteca e archivio storico."Sarà necessario – evidenzia la direttrice Annalisa Pezzo – osservare le nuove regole con senso del dovere, ma anche con fiducia, perché la tutela del personale e del pubblico è un aspetto centrale delle strategie nella riorganizzazione dei servizi. Il dibattito sulle misure da adottare è intenso e ancora aperto, ci sono ancora aspetti da definire perché si possa fruire, anche minimamente, dei servizi in sede salvaguardando salute e patrimonio".E, sempre a salvaguardia della salute: "Sicuramente il materiale in prestito da restituire sarà sottoposto a un periodo di quarantena; questo significa non solo che dovranno essere riorganizzati diversamente gli spazi, ma anche che ci sarà bisogno di tempo prima che quello stesso materiale possa essere nuovamente preso in prestito in completa sicurezza: è solo un piccolo esempio che dà la misura della complessità del momento e, soprattutto, della necessità della collaborazione di tutti".Indicazioni più precise e aggiornamenti verranno di volta in volta comunicati. Si ricorda che al momento è attivo il servizio di prestito online sulla piattaforma MLOL (Media Library On Line) grazie al quale gli utenti della biblioteca che si iscrivono possono consultare stampa quotidiana e periodica e prendere in prestito libri in formato digitale.Per informazioni scrivere a: coordinamentoprestito@biblioteca.comune.siena.it