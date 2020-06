Teatro dei Concordi, ripartono le attività con il laboratorio teatrale e musicale per il periodo estivo

Dopo la chiusura dovuta all'emergenza sanitaria, il Teatro dei Concordi di Acquaviva riprende le attività con un laboratorio teatrale e musicale dedicato ai bambini

Una “Resistenza Artistica” per ripartire dopo l'interruzione obbligata a causa dell'emergenza sanitaria: il Teatro dei Concordi di Acquaviva di Montepulciano, gestito dall'associazione “Il Fierale”, è pronto a riprendere le attività dei laboratori dedicati a bambini e ragazzi del paese e dintorni. Il laboratorio estivo partirà da lunedì 15 giugno, con la ripresa delle attività teatrali sulla base delle attuali normative di sicurezza igienica, dopo aver completato le necessarie operazioni di sanificazione dei locali, e terminerà nel weekend del 4 e 5 luglio con la realizzazione di uno spettacolo dal vivo aperto al pubblico.Luoghi e orari. Il laboratorio si svolgerà al Teatro dei Concordi e nel giardino ex-Fierale di Acquaviva, alternando attività didattiche all'interno e all'aperto. Il laboratorio della sezione teatrale inizia il 15 giugno e termina il 5 luglio, (la sezione musicale inizia invece il 22 giugno). Il calendario settimanale prevede la partecipazione dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:45 alle ore 13:15, comprensivo di una pausa ricreativa alle ore 11:00. Durante la terza settimana, dal 29 giugno al 3 luglio, è previsto un rientro pomeridiano dalle ore 14:30 alle ore 16:30 per le prove dello spettacolo.Il progetto. I partecipanti svolgeranno delle attività teatrali e musicali, suddividendosi in gruppi e lavorando con più tipologie di insegnanti, sotto la supervisione dell’ASD “Il Fierale” e del laboratorio “Teatro Danza”. Nello specifico verranno svolte le attività: recitazione e improvvisazione, lettura e dizione, montaggio scene e regia, training teatrale e biomeccanica. Per la sezione musicale, i lavori si concentreranno su gestione della voce; body percussion, creazione di ambienti emotivi. Le attività didattiche sono la continuazione del laboratorio “Teatro Danza”, già attivo da molti anni, incentrato sulla conoscenza del corpo, mezzo di comunicazione e custodia nel nostro essere nel mondo; durante le settimane di lavoro sarà tenuto come punto di riferimento il testo di Italo Calvino “Lezioni Americane”Iscrizioni. Il laboratorio “Resistenza Artistica” è aperto a bambini e ragazzi dai di età compresa tra i quattro e i quattordici anni, previa iscrizione all'associazione “Il Fierale”. L’accettazione dei nuovi iscritti è subordinata al raggiungimento di un numero chiuso di partecipanti, in modo da mantenere le distanze di sicurezza e le misure igieniche negli spazi predisposti. Per informazioni o iscrizioni, è possibile rivolgersi alla mail martaparriteatro@libero.it o al numero 3668002728 (Marta).