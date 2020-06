''Icone femminili'': in mostra a Siena le opere di Enrica Pizzicori

La galleria Beaux Arts propone una mostra dedicata all’universo femminile e riprende la sua attività espositiva

È dedicata alle donne che hanno fatto la storia, che hanno influenzato la società, cambiato il modo di pensare e di intendere la vita, che hanno saputo affermare i loro diritti la mostra di Enrica Pizzicori, “Icone Femminili” che si inaugura a Siena presso la galleria Beaux Arts (in via Cecco Angiolieri, 13) il prossimo 12 giugno e che resterà aperta – ad ingresso libero - fino all’11 luglio.Da Ipazia a Coco Chanel, da Frida Kahlo a Moira Orfei, da Amalia Earhart a Pippi Calzelunghe, Enrica Pizzicori punta l’attenzione su figure femminili capaci di ispirare.Ne nasce una galleria originale e interessante che, tra pittura e scultura, offre un viaggio alla scoperta di storie intime e al contempo universali che raccontano di passioni, virtù, motivazioni.Le “Icone femminili” che Enrica Pizzicori propone sono raccontate sulle ali della poesia: il suo linguaggio artistico, delicato e fabiesco, rende immediatamente accessibili le sue figure e crea un dialogo tra opera e spettatore capace di vestirsi di pura magia.La mostra che sarà inaugurata il 12 giugno alle ore 16.00 avrà una sua particolarissima “appendice”: sin dalle ore 15.00 la Pizzicori sarà protagonista di un live painting che introdurrà all’esposizione. L’ingresso alla galleria, in piena ottemperanza delle vigenti normative anti Covid, sarà regolamentato. I visitatori saranno invitati a seguire un percorso che consentirà loro di ammirare la mostra in totale sicurezza.Disegnatrice e illustratrice per bambini, il linguaggio figurativo di Enrica Pizzicori si caratterizza per un disegno ricco di dettagli che narra, racconta, evoca. Nata a Prato nel 1976, l’artista toscana ha un curriculum davvero imponente. Tra le sue esperienze artistiche oltre a quella della pittura, anche il teatro di strada e il teatro per bambini.Siena - Fino all’11 luglioGalleria Beaux Arts (via Cecco Angiolieri,13 Siena). Ingresso gratuitoOrario: lunedì dalle ore 16 alle ore 19.30dal martedì al sabato dalle ore 9.30 alle ore 13 e dalle 16 alle 19.30domenica chiuso; Info: tel 0577 280759; www.artsiena.com Vernissage venerdì 12 giugno ore 16.00. Ingresso libero.