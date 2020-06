Virtual Tour al Museo civico di Chiusi, La CittÃ  Sotterranea

A Chiusi per permettere una visita virtuale del Museo Civico La Città Sotterranea, facente parte del circuito della Fondazione Musei Senesi, l'attuale gestore del Museo (Società Cooperativa Archeologica A.R.A. con il Consorzio GAM Soc. Coop.), coadiuvata da un professionista del settore (Paolo Dalprato), ha realizzato un virtual tour interamente personalizzato in base alle esigenze comunicative della struttura.Alla visita virtuale gratuita si accede dalla pagina web del Museo - sul sito del Comune della Città di Chiusi - attraverso il seguente link: https://www.comune.chiusi.si.it/uffici-e-servizi/museo-civico-la-citta-sotterranea Nella pagina, che si sta arricchendo di contenuti, sono già scaricabili anche le audioguide realizzate in lingua inglese, tutti strumenti di comunicazione e di divulgazione moderni per offrire un’esperienza immersiva e multimediale, anche a chi non può fisicamente accedere agli ambienti.Nel tour virtuale, che avviene attraverso una serie di immagini a 360°, si può esplorare, sala dopo sala, cunicolo dopo cunicolo, una tra le più numerose collezioni di epigrafi etrusche esistenti, conservate fisicamente nella Sezione Epigrafica. Le spiegazioni sono fruibili tramite popup con testi e audio e, in corrispondenza di alcuni elementi significativi, sono presenti brevi approfondimenti che permettono di esplorare l'affascinante mondo degli etruschi e osservare le immagini di alcuni reperti esposti, quasi come se si ci si trovasse lì, accompagnati da una guida.Il virtual tour ovviamente non sostituisce l’esperienza di visita fisica, anzi, la incentiva, poiché, naturalmente, il museo è ricco di molti altri elementi, particolari suggestivi e sensazioni che non è possibile trasmettere interamente attraverso il web. Questo virtual dunque nasce per arricchire la valorizzazione del museo, per una sua promozione in ogni parte del mondo, con la speranza che possa catturare l'attenzione di quante più persone possibili, incentivandole alla pianificazione del proprio viaggio esperienziale alla scoperta della Città di Chiusi, delle sue ricchezze e del suo territorio.