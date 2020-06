Il territorio conferma la fiducia a Fondazione Musei Senesi

"Resta per noi una leva a supporto del patrimonio culturale"

"Nei giorni scorsi abbiamo letto sui media locali la risposta dell'Assessore al Turismo del Comune di Siena, Alberto Tirelli, alla proposta di Fondazione Musei Senesi di inserire anche i musei del territorio all'interno del progetto di una card." Così il'inizio di una lettera di solidarietà e sostegno che Fondazione Musei Senesi ha ricevuto dai 26 sindaci del territorio della provincia di Siena; "Insieme a loro, agli altri Comuni che lo vorranno e a tutti i musei del territorio che afferiscono a FMS - spiega la fondazione - continueremo a portare avanti il nostro impegno come abbiamo fatto fino a oggi.""Prendiamo atto delle scelte autonome dell’amministrazione senese - prosegue la lettera dei sindaci -, ma riteniamo che almeno sui servizi il territorio dovrebbe lavorare compatto, tanto più in settori come la cultura e il turismo. Se è vero che i comuni del senese hanno bisogno del Capoluogo è altrettanto vero che Siena ha bisogno dei comuni della provincia. Dire no alla Fondazione è come dire no ai comuni. E questa, per noi, è una scelta sbagliata di cui ciascuno si assume le proprie responsabilità.I Comuni del territorio, qui rappresentati dai sindaci firmatari del presente documento, ribadiscono la loro fiducia a Fondazione Musei Senesi, un progetto di sistema nato alla fine degli anni Novanta quando certo i presupposti economici ed istituzionali erano diversi, ma che rimane anche oggi una prospettiva di condivisione e valorizzazione comune tanto più valida nel segno dei tempi. Certo FMS ha dovuto, negli anni, riconfigurarsi rispetto all'assoluta riduzione delle entrate, ovviando con un abbattimento dei costi anche del personale che, per quanto minimo, ha mantenuto un'operatività continua a supporto dei musei e ha, con competenza e passione, innescato un percorso di riqualificazione dell'immagine istituzionale e di rilancio strategico dell’Ente che sta dando i suoi frutti.Basta ricordare, ad esempio, alcune delle iniziative portate avanti anche durante l’emergenza Covid-19: la challenge social “Al museo come a casa” rilanciata da tutti i portali specializzati; la raccolta fondi “Un biglietto per domani”, ancora in corso; l'appello al Mibact condiviso con gli altri sistemi toscani; la partecipazione di FMS in qualità di Consigliere nel Coordinamento toscano di ICOM, la massima autorità internazionale in tema di musei. Non dimentichiamo, poi, il grande lavoro a supporto dell'occupazione giovanile e della formazione: l'assegno di ricerca con l'Università di Siena sui temi dell'audience development; la partecipazione al percorso di Assessment “Human Capital Management” portato avanti dallo stesso Ateneo; l'attivazione del Servizio Civile Regionale per una ventina di volontari nei musei e i numerosi altri progetti che FMS ha in cantiere per i prossimi mesi.I musei che afferiscono a FMS raccolgono circa 700mila visitatori all'anno e lavorano intensamente con le comunità locali. Sono musei di piccolo calibro ma che dimostrano sempre, anche grazie al sostegno di FMS, un impegno costante nella loro programmazione culturale; undici di questi sono, inoltre, debitamente accreditati di rilevanza regionale (mentre stupisce che lo sia il Complesso Museale Santa Maria della Scala, privo di un direttore che risponda ai requisiti della Carta delle Professioni Museali).Per questo continueranno a portare avanti il loro impegno come hanno fatto fino a oggi. Resta l'amarezza di fronte al potenziale che il territorio potrebbe esprimere, anche attraverso FMS, nella collaborazione scontata e necessaria con la città capoluogo: una visione di complementarietà e sostegno reciproco che dovrebbe guidare la coscienza di ogni amministratore. Ma che, se non corrisposta, non impedirà certo ai nostri progetti museali, culturali e turistici, di proseguire con determinazione.Fabrizio Tondi, Sindaco di Abbadia San SalvatoreFabrizio Nucci, Sindaco di AscianoRiccardo Conti, Sindaco di BuonconventoFabrizio Nepi, Sindaco di Castelnuovo BerardengaAndrea Pieragnoli, Sindaco di Casole d’ElsaMarcello Bonechi, Sindaco di Castellina in ChiantiClaudio Galletti, Sindaco di Castiglione d’OrciaRoberto Cottini, Sindaco di CetonaJuri Bettollini, Sindaco di ChiusiLuciana Bartaletti, Sindaco di ChiusdinoAlessandro Donati, Sindaco di Colle Val d’ElsaMichele Pescini, Sindaco di Gaiole in ChiantiSilvio Franceschelli, Sindaco di MontalcinoMichele Angiolini, Sindaco di MontepulcianoAndrea Frosini, Sindaco di MonteriggioniMaurizio Colozza, Sindaco di MonticianoDavide Ricci, Sindaco di MurloDavid Bussagli, Sindaco di PoggibonsiFrancesco Guarguaglini, Sindaco di RadicondoliAlessandro Starnini, Sindaco di Rapolano TermeAndrea Marrucci, Sindaco di San GimignanoDanilo Maramai, Sindaco di San Quirico d’OrciaFrancesco Landi, Sindaco di SarteanoGiuseppe Gugliotti, Sindaco di SovicilleGiacomo Grazi, Sindaco di Torrita di SienaRoberto Machetti, Sindaco di Trequanda