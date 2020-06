Siena, riprende il servizio di prestito alla Biblioteca comunale degli Intronati

Da lunedì 22 giugno la Biblioteca comunale degli Intronati di Siena riattiverà il prestito su prenotazione. Per usufruire del servizio occorrerà inviare una mail agli indirizzi coordinamentoprestito@biblioteca.comune.siena.it oppure prestito@biblioteca.comune.siena.it specificando la lista dei materiali desiderati, completi di titolo, autore e collocazione. In alternativa, sarà possibile effettuare la prenotazione accedendo all'area personale del catalogo online della Biblioteca al link https://onesearch.unisi.it/ (chi non fosse in possesso delle credenziali o le avesse smarrite può richiederle scrivendo a coordinamentoprestito@biblioteca.comune.siena.it oppure prestito@biblioteca.comune.siena.it ).Successivamente verrà spedita un’email con le istruzioni e il link alla piattaforma utilizzata per la gestione degli appuntamenti per il ritiro del materiale prenotato, la cui consegna avverrà nella Sala Storica della biblioteca, in via della Sapienza 5.Per andare incontro alle esigenze dell'utenza, dopo il lungo periodo di chiusura, sarà inoltre possibile usufruire di una parte del materiale solitamente escluso dal prestito. In questo caso, però, la biblioteca si riserverà la facoltà di valutare di volta in volta le richieste, in base a criteri relativi allo stato di conservazione dei libri o al numero di copie presenti nel catalogo.Per informazioni e assistenza contattare la biblioteca telefonando al numero 0577 292636 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13, orari che non sono da considerarsi di apertura al pubblico.