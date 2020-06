Area Verde Camollia 85: eventi della settimana in giardino e una bella anticipazione

All'Area Verde Camollia 85 a Siena, nel Giardino segreto del Tribunale Civile di Siena, (prime tre settimane) e di agosto (prime tre settimane) l’avvio, per la prima volta, del cinemino estivo all’aperto in giardino, con programmazione imminente, alle ore 21:30, nelle forme consentite di distanziamento.Nel frattempo, questi gli eventi in programma sin questa settimana: giovedì 25 giugno, ore 18:00, "Un'allodola nell'anima'', presentazione di Floriana D'Amely con l'autrice, Elisabetta Ricci, della raccolta di racconti, giovedì 25 giugno nel giardino all'aperto, con le forme di distanziamento consentite (segnaliamo altra presentazione dello stesso evento l'1 luglio, al Teatro del Boschetto di San Miniato, con Vincenzo Coli).Venerdì 26, sabato 27 e domenica 28, un ricchissimo evento artistico: gli artisti del collettivo Lololà - Andrea Martini di Cigala, Antonio Minopoli, Angela Ghilli, Katia Bassi, M. Laura de Tanti - in esposizione venerdì (18-22), sabato (10-22), e domenica (10-20).Venerdì presentazione della mostra, con Rosalba Raffagnino, letture di poesie per lo più da inediti del "Movimento per l'emancipazione della poesia" con Marina Chiarelotto e Monica Pitch, e piccolo aperitivo, con la partecipazione del duo musicale blues-jazz "In the Cloud".Ingresso da via del Romitorio, 4 (venerdì e sabato accessibilità universale da via Camollia, 85, previo contatto al cell 347 8838818). All'aperto, in forme di distanziamento consentite.