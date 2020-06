Siena, In Campo: ''La biblioteca comunale riapre i servizi: finalmente!''

"Dal 22 giugno finalmente la biblioteca comunale riapre il servizio di prestito, mentre le restituzioni sono possibili dal 15 giugno. Una bella notizia che non possiamo che commentare con “Era l’ora”!" Così un intervento dell'associazione In Campo."Eh sì perché questa riapertura arriva in ritardo rispetto ad altre città e centri culturali della Toscana e della provincia di Siena: biblioteche comunali di Firenze: hanno ripreso dal 26 maggio prestiti e restituzioni; biblioteche comunali di Prato: dal 3 giugno; biblioteca comunale di Grosseto: dal 18 maggio;biblioteca comunale di Arezzo: dal 3 giugno.Per limitarci alla provincia di Siena, la biblioteca comunale di Poggibonsi ha riattivato il servizio di prestiti e restituzioni fin dal 7 maggio scorso.Stessi servizi, stessi protocolli elaborati dalla Regione Toscana, ma per quanto riguarda la nostra città un evidente ritardo con l’aggravante che a Siena vi é anche una notevole popolazione studentesca che, almeno a parole, l’Amministrazione comunale dice di voler sostenere e mantenere nelle presenze.Non serve ricordare che la biblioteca comunale è una grande istituzione culturale e anche un luogo speciale per ricercatori e studiosi. A quando la riapertura della sala consultazione?Università e Archivio di Stato, pur con tutte le precauzioni e cautele possibili, hanno riaperto agli studiosi, e contemporaneamente, stanno tenendo viva l’attenzione con videoconferenze e materiali illustrativi sulle pagine web. Dalla biblioteca comunale, invece, nessun segnale. E la pagina della biblioteca comunale cosa fa? Tace."