Nasce ''InSIENA, rete della Cultura e dell'Arte di Siena'', come ripartire insieme

Nasce da Siena Experience Italian Hub un network per aiutare a far ripartire le realtà locali che operano nel settore della cultura denominato ‘InSIENA, rete della Cultura e dell'Arte di Siena’.L’iniziativa di cui è capofila la scuola dedicata alla conoscenza della cultura italiana e senese che proprio un anno fa ha aperto i suoi bellissimi spazi affacciati sulla “Mossa” in Piazza del Campo, consiste nell’aver realizzato un network composto da scuole di lingua, case editrici, associazioni culturali, artisti, counselor, formatori, aziende produttrici, sommelier e chef, guide turistiche, fotografi, scrittori e poeti per la condivisione di un calendario attività che accompagni la cittadinanza in questa strana estate cercando di essere di supporto alle varie attività economiche che operano in questo settore e che tanto hanno sofferto in questo periodo.‘InSIENA, rete della Cultura e dell'Arte’ presenta un programma di eventi gratuiti dall'1 luglio al 12 agosto che offrirà a senesi e visitatori che vorranno scegliere la nostra città come meta per le loro vacanze l'opportunità di vivere le calde serate estive tra musica, performance, letture, workshop, mostre, degustazioni, presentazioni, tour originali, attività di team building e molto altro.“L'idea di mettere in rete chi già a Siena lavora nel settore culturale e artistico è una caratteristica fondamentale del nostro ‘hub’. Vista la particolarità di questo anno senza Palio abbiamo pensato che questo fosse il momento giusto per unire ancora di più le forze con altri soggetti privati mettendo insieme un ricco calendario di eventi che amplierà la programmazione già presente in città durante il periodo estivo”, spiega Barbara Latini, direttrice del Siena Experience Italian Hub."‘InSIENA, rete della Cultura e dell'Arte di Siena’ vuole essere uno spazio aperto a chiunque abbia il desiderio di contribuire alla ripartenza della città con idee e proposte pensate per avvicinare le persone alla cultura e all'arte, nella loro più ampia accezione. Di questo abbiamo parlato anche con l’assessore Alberto Tirelli che ci ha promesso appoggio da parte dell’Amministrazione e intervenendo in conferenza stampa ha definito InSIENA un caledioscopio di iniziative alla cui base esiste uno spirito ‘dell’offerta’ importante per la ripartenza della città tanto da auspicare un tavolo di lavoro per dare maggior enfasi e contributo di contenuti all’iniziativa stessa. Inoltre ha promesso di trovare assieme spazi cittadini per ulteriori eventi da aggiungere al calendario. Infatti le iniziative in programma, oltre ad offrire molteplici occasioni di svago estivo, rappresentano soltanto l'inizio di una rete di imprese e privati che ha intenzione di crescere e ampliarsi per diventare un vero e proprio punto di riferimento per la cultura e l'arte a Siena.Siena Experience Italian Hub, in qualità di capofila di InSIENA, si augura che altri soggetti del territorio abbiano il desiderio di unirsi a questa rete: l'adesione è totalmente gratuita e può essere effettuata contattando l'HUB."Il calendario in programma includerà anche la mostra d'arte "Carte: l'arte che riparte" a cura di Fabio Mazzieri e Alessandro Grazi con opere che andranno messe in vendita e i cui proventi saranno devoluti a favore delle associazioni Siena Cuore Onlus e Migranti di San Francesco.La mostra verrà inaugurata l’8 luglio presso i locali di Siena Experience Italian Hub in Palazzo Scotti - via di Città, 25 alle ore 12,00 alla presenza dei curatori, degli artisti e dei rappresentanti delle due associazioni a cui sarà devoluto il ricavato della vendita delle opere.Gli appuntamenti in calendario saranno tutti gratuiti. con prenotazione obbligatoria entro il giorno prima attraverso comunicazione tramite contatto indicato in ogni evento.Hanno aderito al Network:Siena Experience Italian Hub; Vivifortezza; Gruppo Scrittori Senesi; Alessandro Grazi; Fabio Mazzieri; Passato nel Presente; Siena Wine Service ; The New Oxford School; Valentina Isidori ceramista; Giulia Raffaelli Tour Guide; Oxford One to Six; Susanna Rinaldi - Counselor e Formatrice; Betti Editrice; Couconté di Jacopo Rosati; Alessandra Panunti Sommelier; Il Palagione.LUGLIOMercoledì 1Presentazione del libro "Attenti a dove sparate" di Riccardo Bardotti - La liberazione di Siena raccontata dai fotoreporter dell'esercito francese. Piano Cocktail: Alice Valentini Voce, Aldo Ferrini Piano (Rinaldo Franci)20:30 Vivifortezza - Fortezza Mediceapropositivo.info@gmail.comVenerdì 3“Ti racconto il racconto”: conversazioni e letture sugli scrittori di storie brevi tra passato e presente. Con Elena Marrassini, Silvia Schiavo e Fabio Iozzi. Letture di Elisa Mariotti. Modera Silvia Roncucci.18.00 Caffè 19zero3 - Piazza del Mercato, 19Prenotazioni: 3334589271Sabato 4Musica live con “Dave Matthew's Band" in collaborazione con Rock Factory20:30 Vivifortezza - Fortezza Mediceapropositivo.info@gmail.comDomenica 5Mini match di improvvisazione teatrale con Francesco Burroni, Silvia Priscilla (Topi Dalmata) + special guest21:30 Vivifortezza - Fortezza Mediceapropositivo.info@gmail.comMercoledì 8Mostra “Carte l'Arte che riparte”: conferenza stampa e inaugurazione. (Direz. artistica: Alessandro Grazi – Fabio Mazzieri)12:00 Siena Experience Italian Hub - Palazzo Scotti - Via di Città, 25info@sieitalianhub.comGiovedì 9Un sorso di Medioevo: assaggi di vino e pittura medievale con l'artista Marco Caratelli e la sommelier Elisa Romei. Vini dell'azienda Nenni Toscana18:00 - 20:00Siena Experience Italian Hub - Palazzo Scotti - Via di Città, 25info@sieitalianhub.comGiovedì 16The New Oxford school presenta: Let it Fly - Learning, Experiences, Training in the Foreign Languages Italy, conversation Lab with Laura Combs and Orsola Maione18:00 - 20:00Siena Experience Italian Hub - Palazzo Scotti - Via di Città, 25info@sieitalianhub.comVenerdì 17Workshop Ceramica - Dall’argilla al colore: creazione di una ceramica medievale senese con la ceramista Valentina Isidori18:00 - 20:00Siena Experience Italian Hub - Palazzo Scotti - Via di Città, 25info@sieitalianhub.comMartedì 21Siena Erotica…in tour (ispirato al libro "Guida erotica di Siena") con la guida turistica Barbara Latini. A seguire incontro con l'autore del libro Massimo Biliorsi18.00 Partenza tour19:00 Incontro con l'autoreSiena Experience Italian Hub - Palazzo Scotti - Via di Città, 25info@sieitalianhub.comMercoledì 22Scrittori senesi: Medicamenti di carta e inchiostro al tempo di Coronavirus. Biblioterapia: si somministrano opere narrative. Paola Dei accompagnata dalla musica di Caterina Dei. Assaggio divini e gelato affogato17:00 - 18:30 Fortezza mediceaprenotazionieventisiena@gmail.comGiovedì 23Oxford One to Six presenta: Open Day - Animazione per bambini in inglese con Orsola Maione & Staff18:00 - 20:00 Asilo Nido e Scuola dell' Infanzia bilingue, Oxford One to Six - Via Roma, 77 info@oxfordonetosix.com Martedì 28Pillole di consapevolezza di sè con la counselor e formatrice Susanna Rinaldi17:30-19.00 Siena Experience Italian Hub - Palazzo Scotti - Via di Città, 25info@sieitalianhub.comGiovedì 30Due fotografi con la mascherina: anteprima della mostra fotografica “Toscana Lockdown”di Luca Betti e Luciana Petti18:00 -20:00 Siena Experience Italian Hub - Palazzo Scotti - Via di Città, 25info@sieitalianhub.comScrittori senesi: Medicamenti di carta e inchiostro al tempo di Coronavirus. Biblioterapia: si somministrano opere narrative. Paola Dei accompagnata dal Baritono Marino Golini21:00 Castellare degli Ugurgeri - Vicolo Castellare, 3prenotazionieventisiena@gmail.com"Venerdì 31Workshop Ceramica - Dall’argilla al colore: creazione di una ceramica medievale senese con la ceramista Valentina Isidori18:00 - 20:00 Siena Experience Italian Hub - Palazzo Scotti - Via di Città, 25info@sieitalianhub.comAGOSTOMartedì 4Siena Erotica…in tour (ispirato al libro "Guida erotica di Siena") con la guida turistica Giulia Raffaelli. A seguire incontro con Massimo Biliorsi, autore del libro18.00 Partenza tour19:00 Incontro con l'autoreSiena Experience Italian Hub - Palazzo Scotti - Via di Città, 25info@sieitalianhub.comMercoledì 5Alla scoperta delle spezie di campo senesi con lo chef Jacopo Rosati18:00 - 20:00 Siena Experience Italian Hub - Palazzo Scotti - Via di Città, 25info@sieitalianhub.comVenerdì 7I vini del Palagione e San Gimignano: l’interpretazione evolutiva di una tradizione. Con Giorgio Comotti (produttore) e Alessandra Panunti (sommelier)19.00 Siena Experience Italian Hub - Palazzo Scotti - Via di Città, 25info@sieitalianhub.comMercoledì 12Team Building fotografico con la counselor e formatrice Susanna Rinaldi18:00 - 20:00 Siena Experience Italian Hub - Palazzo Scotti - Via di Città, 25info@sieitalianhub.com