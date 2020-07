Siena, riaperti al pubblico i Magazzini del Sale e la Galleria Cesare Olmastroni

Riaperti al pubblico nel pieno rispetto delle regole e della sicurezza di tutti i visitatori i Magazzini del Sale di Palazzo Pubblico e la Galleria Cesare Olmastroni (via di Città, 75) a Siena.Entrambi gli spazi museali comunali sono interessati da sanificazione quotidiana certificata secondo le normative vigenti, dotati di colonnine con gel igienizzante e sottoposti alle limitazioni numeriche di accesso nel rispetto del distanziamento sociale.Ai Magazzini del Sale riprende il ciclo de “Le Stagioni dell’Arte” con le opere di Giampaolo Talani protagoniste della mostra “Anima Sola”, in esposizione fino al 6 Settembre 2020. L’orario di apertura è tutti i giorni dalle 10.30 alle 18 con ultimo ingresso alle 17.15. L'ingresso è gratuito.In corso invece presso la Galleria Olmastroni, fino al prossimo 26 luglio, la mostra “Forma/ae – Siena dentro e fuori”, realizzata dal fotografo senese Stefano Vigni. La Galleria Olmastroni sarà aperta il sabato e la domenica, dalle 10.30 alle 18 con ultimo ingresso entro le ore 17.15. L'ingresso è gratuito.Di seguito il calendario de “Le Stagioni dell’Arte” in programma ai Magazzini del Sale:Tano Pisano Il gioco del cavallo19 settembre – 28 novembre 2020Carlo Franzoso Agathos, Spazialismo transgeometrico12 dicembre 2020 – 16 gennaio 2021Pino Procopio Terre di Siena19 gennaio 2021 – 28 febbraio 2021