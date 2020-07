''E uscimmo a riveder le stelle...'', venerdÃ¬ 10 luglio osservazione guidata all'Osservatorio di Montarrenti

Dopo un lungo periodo di chiusura a causa dell'emergenza Covid-19, venerdì 10 luglio riapre al pubblico l'Osservatorio astronomico provinciale di Montarrenti, nel comune di Sovicille."Per quasi tre mesi - spiega il presidente Andrea Bucci - le attività dell'Unione Astrofili Senesi si sono svolte a distanza con eventi on line in collaborazione con l'Osservatorio dell'Università di Siena tramite il sito web e la pagina Facebook, tutte con notevole successo di pubblico. In più abbiamo fornito varie informazioni e curiosità sull'astronomia divulgate sempre tramite i canali web e social. Oggi finalmente è possibile tornate ad osservare il cielo al telescopio".Le serate si svolgeranno osservando alcune norme di sicurezza: numero massimo di 10 persone, distanza da mantenere, uso di gel e mascherine. L'osservazione diretta agli strumenti sarà possibile tramite specifici dispositivi forniti dagli astrofili in modo da garantire la sicurezza.La serata di venerdì 10 luglio inizierà alle ore 22 ed è a prenotazione obbligatoria tramite il sito http://www.astrofilisenesi.it/ , o con un messaggio WhatsApp al 3472874176 (Patrizio) oppure con un sms al 3482650891 (Giorgio). Sempre sul sito sono già visibili le date successive.Si raccomanda la puntualità. Serata non effettuata in caso di maltempo.