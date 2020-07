Pinacoteca 'libera' a luglio: per i visitatori del week-end 6 mattine di visita guidata

Le guide turistiche Federagit di Siena condividono la proposta di ripartenza

Da due giorni, la Pinacoteca Nazionale di Siena ha riaperto le sue porte, con ingresso gratuito fino alla fine del mese. E da domani, condividendo l’intento di assecondare la ripartenza turistica, le Guide Federagit Confesercenti si faranno trovare all’ingresso del museo, a disposizione dei visitatori per condurli in un percorso tra le meraviglie dell’arte senese. Fino al 25 luglio infatti, alle ore 10.30 di ogni sabato e della prima e terza domenica del mese, le guide turistiche si alterneranno per illustrare le bellezze esposte a chi arriva appositamente per ammirarle, ma anche a chi sarà semplicemente in visita alla città ed avrà modo di sfruttare l’opportunità dell’ingresso gratuito a questa sede museale. Sarà possibile così non solo ammirare i capolavori di Duccio di Buoninsegna, Simone Martini, Pietro e Ambrogio Lorenzetti, Domenico Beccafumi e molti altri artisti che hanno reso unica la scuola senese, ma anche apprezzare i retroscena i che li portarono a realizzare le opere esposte.“La riapertura della Pinacoteca nazionale , uno dei più preziosi contenitori del patrimonio artistico senese è sicuramente un segnale incoraggiante – afferma Martina Dei, coordinatrice delle guide Federagit Confesercenti Siena – proprio nei suoi spazi avevamo concluso il 23 febbraio ‘Turisti per casa’, l’ultimo evento prima del lockdown. Ci piace oggi rilanciare anche ai turisti l’opportunità di ritrovarsi in quel luogo per raccontare le tante bellezze che vi sono racchiuse e iniziare a tornare alla normalità. Un modo per riavvicinarci al nostro patrimonio ma anche per farlo apprezzare al meglio”.Le visite guidate del sabato e domenica mattina di luglio (costo: 6 euro a persona) saranno condotte in linea con le disposizioni di prevenzione; possono essere attivate direttamente sul posto (via san Pietro 29), o meglio ancora prenotate al numero 334 841 8736 o via mail a federagitsiena@libero.it.