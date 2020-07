'A tu per tu con gli autori', una serie di interviste per con i finalisti del premio di narrativa 'Intanto parto'

Intanto parto, racconti e parole in cammino: gli autori si raccontano

A partire da lunedì 6 luglio, la pagina Facebook Premio Francigena ( https://www.facebook.com/premiofrancigena/ ospita la rubrica “A tu per tu con autori”: una finestra per dare un volto e una voce agli autori finalisti del premio di narrativa “Intanto parto, racconti e parole in cammino”, arrivato alla sua terza edizione e realizzato in collaborazione con l’AEVF, Associazione Europea Vie Francigena con il sostegno della Regione Toscana. Il lunedì, mercoledì e venerdì delle prossime settimane, alle 18,30, avremo modo di scoprire le storie e cosa ha ispirato scrittori e scrittrici e di conoscerli meglio.Lunedì 6 luglio, alle ore 18,30 si inizia con Andrea Borio, primo classificato con il suo “Até o fim do mundo - Fino alla fine del mondo”. Un giovane studente piemontese che si dedica alla scrittura e alla poesia, seguiranno le interviste a Riccardo Bardotti e Eugenia Di Guglielmo .Tutti i racconti si trovano nella raccolta “Mi muovo, mi ritrovo. Racconti e parole in cammino”, un testo inserito nella collana Strade Bianche e che è possibile trovare nelle librerie e on line sui principali circuiti di distribuzione e sul sito www.betti.it