Il giovane cantante del Franci Alessio Fortune Ejiugwo vince concorso e debutta nell’opera 'Racconto di Natale'

Lo studente allievo della professoressa Laura Polverelli si aggiudica il ruolo di Cratchit



Il bel canto del Franci debutta a Pordenone grazie al talento di Alessio Fortune Ejiugwo. Il giovane allievo di canto della classe della professoressa Laura Polverelli ha vinto l'audizione per il ruolo di Cratchit, primo spirito e tenore nel quartetto vocale, dell'opera "Racconto di Natale" di Carlo Galante, che sarà messa in scena dalla storica Società Operaia di Pordenone, nell'ambito della XV edizione di "All'opera Ragazzi" il prossimo dicembre.



Il giovane baritono, classe 2001, ha all'attivo già molte importanti esperienze e riconoscimenti, come il secondo posto al Concorso Nazionale per studenti di Conservatorio e Istituti musicali pareggiati “SilVer 2017”. Si è esibito in numerosi teatri ed eventi di musica classica, tra cui come solista con il coro di voci bianche dell’International School of Florence al Festival of Song a Firenze e nel luglio 2019 ha debuttato nel ruolo di Notaro nel Barbiere di Siviglia di Paisiello presso il Teatro dei Rinnovati di Siena. Alessio, oltre ad aver vinto l'audizione per giovani cantanti che lo porterà a calcare uno dei più importanti palcoscenici italiani, è stato ammesso anche al corso di perfezionamento dell'Accademia Musicale Chigiana con il Maestro William Matteuzzi.