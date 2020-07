''Nel girone dei bestemmiatori'', Alberto Prunetti presenta il suo libro alla Corte dei Miracoli

Dopo “Amianto” e “108 metri” la Corte dei Miracoli di Siena presenta in prima nazionale il terzo titolo della trilogia working class di presentazione del libro "Nel girone dei bestemmiatori" di Alberto Prunetti (Laterza editori).«La storia, Elettra, comincia col nome». E allora andiamo alla ricerca del nome. O meglio, dei nomi: comuni, di cose, di attrezzi, di persone. Un elenco di nomi trascurati o dimenticati che conduce dritti in un inferno operaio dove Dante sta fianco a fianco a epici. Una rutilante avventura tragicomica, al cuore dell’identità operaia di ieri e di oggi. «Dammi le parole come se fossero attrezzi. Tieni il filo del discorso. Fissalo a quel passante. Metti in squadra il racconto. Ecco il nonno operaio, la nonna casalinga stakanovista, il bisnonno muratore, il babbo scribacchino a cottimo. Ora srotola la storia come un filo d’Arianna per scendere in un mondo sotterraneo. Avventure familiari tragicomiche, storie di calcio dei bassifondi, orgoglio working class, figuracce fantozziane, pantagruelici pranzi domenicali e lezioni di manutenzione di vecchie auto immortali. Ma all’improvviso la storia si infila in un inferno proletario dove gli scenari della Commedia di Dante si intrecciano con gli spaghetti-western di Sergio Leone.»Giovedì 9 luglio ore 18.30, Corte dei Miracoli (via Roma 56), Siena.