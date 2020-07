Un nuovo video per raccontare le storie dei musei e del territorio: la Fondazione lancia un promo dedicato ai Musei Senesi - VIDEO

Sarà distribuito dal 9 luglio il nuovo video promozionale della Fondazione Musei Senesi: tre minuti, in cui si condensano la bellezza dei musei e del territorio, che valgono come un invito scoprirne collezioni e tradizioni. È un viaggio a volo d’angelo sulle terre di Siena, un assaggio di tutto ciò che i musei senesi possono offrire a un viaggiatore attento e curioso.«Questo video – commenta Elisa Bruttini, direttore scientifico di FMS – non è solo un racconto promozionale del territorio ma lanciato oggi, dopo l’emergenza sanitaria, mira anche a celebrare la riapertura dei musei che, grazie all’impegno delle amministrazioni, sono di nuovo pronti ad accogliere in sicurezza i visitatori. È un invito che si rivolge in primis ai viaggiatori italiani e anche ai senesi stessi, che in più occasioni durante il lockdown hanno manifestato il loro orgoglio civico e che dovrebbero essere ben fieri di un patrimonio culturale che abbraccia quattro siti UNESCO e, nel nostro caso, oltre quaranta musei dedicati alle più diverse anime della nostra identità: l’arte, l’archeologia, la scienza e la memoria. Vorremmo che i nostri musei, coi borghi, le chiese, le colline e i sentieri fossero la destinazione delle gite fuori porta in questa estate fuori dall’ordinario. Infine, le immagini, in un rimando dalle opere ai loro contesti di provenienza, alle città e al paesaggio, ribadiscono quel concetto di museo diffuso che intreccia questo patrimonio alle comunità in un legame inscindibile: anche noi abitanti delle Terre di Siena, dunque, con il semplice gesto di visitare un museo del territorio, contribuiamo affinché questo patrimonio possa continuare a conservarsi e a raccontarsi».Raccontare tante storie diverse: questo il payoff del video e della rinnovata immagine istituzionale di FMS, quasi a sottolineare che nei piccoli musei si possono fare scoperte uniche, in quell’atmosfera del “buon vivere” che oggi tanto più trova significato lontano dai flussi del turismo tradizionale. Dai capolavori alle opere più inedite, in pochi fotogrammi lo spettatore non può che restare affascinato e meravigliato dalla varietà che i musei offrono.Il video è stato realizzato da Moviement HD, con la colonna sonora di Francesco Oliveto e la nuova grafica istituzionale curata da Idem Adv: tutte realtà creative e professionali consolidate del territorio. Visibile sul canale Youtube di FMS, viene diffuso da oggi sulle reti locali, sui social e nei cinema all’aperto della provincia di Siena.«Il lancio di questo promo – commenta Alessandro Ricceri, presidente della Fondazione Musei Senesi – è anche il punto di partenza di nuove iniziative che stiamo per presentare al pubblico. Nei giorni scorsi molte amministrazioni hanno confermato il loro sostegno a FMS: per noi questo anno, seppur complesso, deve essere uno stimolo a nuove forme di valorizzazione e promozione del territorio e a ribadire il senso profondo di un sistema, museale e culturale».