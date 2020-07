Ripartono le attivitÃ  alla Sinagoga di Siena

Visite guidate, laboratori didattici e percorsi speciali sulle tappe fondamentali della vita ebraica

Alla scoperta del ricco patrimonio di storia, memorie e cultura ebraica. Con la riapertura della Sinagoga riprendono anche le attività fra visite guidate, laboratori didattici per i più piccoli e una rassegna di appuntamenti speciali per scoprire, attraverso simboli, oggetti e testimonianze, le tappe fondamentali della vita ebraica. Proprio il primo di questi incontri, domenica 12 luglio alle 17 con La nascita nella tradizione ebraica apre l’articolato cartellone di eventi che avranno più repliche nel mese di luglio, in agosto e settembre.Lunedì 13 luglio (ore 18) parte invece il primo di una serie di laboratori didattici Un pomeriggio in Sinagoga per bambini dai 6 agli 11 anni (massimo 7 bambini partecipanti). Da domenica 19 luglio alle 17 sono in programma visite guidate alla sinagoga settecentesca con un percorso di approfondimento sulla storia ebraica a Siena nel corso dei secoli.Le attività sono promosse da CoopCulture in collaborazione con la Comunità ebraica di Firenze e hanno un costo di 5 euro oltre al biglietto di ingresso ridotto. Informazioni e prenotazioni 0577 271345, mail sinagoga.siena@coopculture.it. La sinagoga è aperta al pubblico la domenica e il lunedì dalle 14.30 alle 18.Il calendario degli appuntamenti completi sul sito www.jewishtuscany.it