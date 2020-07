Tornano nel vivo le attivita didattiche di Siena Jazz: aperte le iscrizioni all'Anno accademico 2020-2021

Dopo il necessario periodo di lockdown imposto dalle misure sanitarie anti covid-19, la successiva attività formativa online e una serie di importanti lavori di ristrutturazione ai locali di Siena Jazz, tra cui l’installazione di una doppia autostrada telematica con connessione in fibra a banda larga, grazie alla collaborazione con il Comune di Siena, a disposizione di studenti, docenti e personale non docente, l’Accademia Nazionale del Jazz di Siena, in concomitanza col l’apertura delle iscrizioni all’Anno accademico 2020-2021, annuncia la prima parte del calendario delle prossime attività didattiche.Tra martedì 25 e domenica 30 agosto, si terrà l’11ª edizione del seminario Kind of Blue, una sei giorni di full-immersion musicale, un’esperienza unica dedicata ai giovani musicisti, per chiarirsi le idee, per approfondire le conoscenze e gli aspetti creativi del Jazz musica, per perfezionare la propria tecnica strumentale, per migliorare la propria preparazione musicale globale e fare progressi nello stile e nelle tecniche dell’improvvisazione.Quest’anno la 50ª edizione dei Seminari Internazionali Estivi, sarà eccezionalmente spostata e si terrà da Domenica 6 a Domenica 20 SettembreLe iscrizioni ai corsi del Biennio e del Triennio si chiuderanno il 29 agosto. Dopo ciò gli esami d’ammissione Triennio si terranno “in presenza” da mercoledì 2 a giovedì 4 settembre e la comunicazione dei risultati ai candidati sarà data il 5 settembre. Gli esami d’ammissione Biennio, anche questi “in presenza”, si svolgeranno da giovedì 4 a venerdì 5 settembre e la comunicazione dei risultati sarà data il 7 settembre.Tra domenica 13 e lunedì 15 luglio si terrà, in modalità “a distanza” la prima sessione d’esami del Triennio, relativo all’anno accademico 2019-2020Tra mercoledì 15 e domenica 19 luglio si terrà, in modalità “a distanza” la prima sessione d’esami del Biennio, relativo all’anno accademico 2019-2020Tra sabato 18 e domenica 19 luglio si terrà il primo appello di tesi, relativo all’anno accademico 2018-2019.Sono corsi di introduzione e di perfezionamento musicale al Jazz e alle numerose musiche contemporanee da esso derivate, come la Fusion, il Funky, la Musica Latina, il Blues, il Jazz-rock, e stili simili. Questi corsi inizieranno insieme ai corsi pre-accademici di base e ai nuovi corsi propedeutici per l’inserimento al Triennio universitario e ai corsi della PPO - Peter Pan Orchestra, Lunedì 5 Ottobre.Sono i corsi di Alta Formazione Artistica Musicale per il Diploma accademico di Primo e Secondo Livello in pianoforte, chitarra, contrabbasso, basso elettrico, tromba, trombone, clarinetto, sassofono, batteria e percussioni e canto. I primi recuperi delle lezioni che non è stato possibile effettuare durante il periodo di lockdown inizieranno a fine Agosto e termineranno a fine Ottobre.Di particolare importanza saranno i SJU-STAGE (gli stage dei corsi Siena Jazz University), le mini-residenze organizzate da Siena Jazz per gli studenti del Triennio. Queste lezioni veramente speciali, che termineranno ognuna con un concerto a dimostrazione del lavoro svolto per l’occasione, si terranno presso il Teatro dei Rozzi con il seguente calendario:3° SJU-STAGE, dal 4 al 6 ottobre, con il sassofonista Jasper Bloom, docente Conservatorio di Amsterdam. L’esibizione finale del martedì sera, con inizio alle ore 21.30 sarà ad ingresso libero;4° SJU-STAGE, dal 18 al 20 ottobre, con il bassista Ronan Guilfoyle, docente Conservatorio di Dublino. L’esibizione finale del martedì sera, con inizio alle ore 21.30 sarà ad ingresso libero;5° SJU-STAGE dal primo al 3 novembre, con il contrabbassista Joe Sanders (tbc).L’esibizione finale di martedì 3 novembre, con inizio alle ore 21.30 sarà ad ingresso libero;sempre il 3 novembre si svolgerà l’Opening day riservato ali studenti del Biennio, che inizieranno le lezioni mercoledì 4 novembre;martedì 10 novembre, invece si terrà l’Opening day per gli studenti del Triennio, che inizieranno le lezioni mercoledì 11 novembre.Per tutte le informazioni sui corsi e le attività: www.sienajazz.it