Alla Fortezza Medicea apre la mostra ''I Wonder If You Can'' targata Siena Awards

Fino a domenica 6 settembre le più belle foto del Creative Photo Awards ospiti della rassegna Vivi Fortezza 2020

La grande fotografia del Siena Awards apre l’edizione 2020 della rassegna inaugurando la mostra “I Wonder If You Can” negli spazi della Fortezza Medicea di Siena. Fino a domenica 6 settembre sarà possibile scoprire le foto più belle del Creative Photo Awards 2020, il premio “creativo” del Siena Awards, il festival dedicato alle arti visive che dal 24 ottobre al 1dicembre 2020 trasformerà Siena nella capitale mondiale della fotografia. L’evento rientra nella programmazione di Vivi Fortezza 2020, il progetto di rivalorizzazione di uno dei luoghi maggiormente suggestivi della città.La mostra. Il percorso espositivo raccoglie ventisei foto delle dodici categorie del Creative Photo Awards, concorso dedicato alle immagini di artisti che utilizzano processi fotografici creativi. Gli scatti, provenienti da oltre cento nazioni, raccontano i sentimenti e la visione del mondo catturati dall’occhio attento e originale di chi utilizza tecniche o approcci diversi dal consueto. Le foto della mostra “I Wonder If You Can” saranno in libera visione per tutti quelli che accederanno alla Fortezza Medicea nel periodo dell’evento Vivi Fortezza 2020.Info e social Siena Awards. Il Festival del Siena Awards è promosso dall’associazione culturale Art Photo Travel in collaborazione con il Comune di Siena, con il patrocinio del Ministero degli Esteri, Università degli Studi di Siena, Regione Toscana, Camera di Commercio di Siena e Arezzo. Main Partner dell’evento sono Lumix, Etruria Retail, Siena Ambiente e la catena di negozi specializzati foto/video “Il Fotoamatore”. Partner tecnico è Rete Ivo, Internet Veloce Ovunque. Per informazioni è possibile consultare il sito www.festival.sienawards.com e i canali social Facebook sipacontest; Instagram @sipacontest; Twitter SIPAContest e YouTube Siena International Photography.